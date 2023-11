Primer adelanto de Stranger Things: The First Shadow, la precuela sobre el origen de Vecna y el Mundo del Revés

Primer adelanto de la precuela de Stranger Things, The First Shadow, que relata el origen de Vecna

Primer adelanto de la precuela de Stranger Things, The First Shadow, que relata el origen de Vecna - NETFLIX

MADRID, 6 Nov. (CulturaOcio) -

Stranger Things terminará con su quinta temporada, pero el universo creado por Matt y Ross Duffer continuará con la obra de teatro Stranger Things: The First Shadow. El espectáculo se estrenará el próximo 14 de diciembre en el Phoenix Theater de Londres y, con motivo del Día de Stranger Things, que se celebra en conmemoración del 6 de noviembre de 1983, cuando Will Byers desapareció en Hawkins, el servicio de streaming ha lanzado el primer avance de la precuela teatral que relatará los orígenes de Vecna y del Mundo del Revés.

"Estábamos haciendo la temporada 4 con los guionistas. Dijimos 'sin duda hay más historia que contar aquí'. Queríamos contar una historia original ambientada en el universo de Stranger Things. Y entonces nos enteramos de que Stephen Daldry estaba interesado en hacer una obra de teatro. Él es director de muchas películas y es un director de teatro muy reputado. Y así es como The First Shadow surgió", comentan los hermanos Duffer sobre la obra precuela protagonizada por el joven que después se convertiría en el terrible Vecna.

"Se centra en el momento en que Henry Creel se muda a Hawkins y, como en cada historia de Stranger Things, hay un personaje nuevo importante, que en este caso es Patty Newby", agregan los creadores sobre el personaje, interpretado por Ella Karuna Williams.

"Estamos en Hawkins en 1959 con la joven Joyce, el joven Hopper y el joven Bob. Tenemos a Henry y todo el mundo está intentando organizar su vida en el instituto", expone la actriz, cuyo personaje vivirá un romance con Henry, encarnado por Louis McCartney. "También es la historia del origen de cómo Henry Creel se convirtió en Número Uno", asegura la productora Sonia Friedman.

"Es el origen de Stranger Things, es el origen del Mundo del Revés", adelanta Patrick Vaill, encargado de dar vida al doctor Brenner. "Me encantó Stranger Things. La serie ha sido un éxito mundial y ha sido un proyecto apasionante para mí durante años", apunta Daldry. "Hay muchos monstruos, hay muchos efectos de sangre y vísceras, hay muchas desapariciones y apariciones", deja caer Jamie Harrison, uno de los diseñadores de efectos visuales de la obra, que incluirá numerosos easter eggs en referencia a la ficción de Netflix.

Además de los mencionados actores, completan el reparto Oscar Lloyd como James Hopper Jr., Isabella Pappas como Joyce Maldonado, Christopher Buckley como Bob Newby, Michael Jibson como Victor Creel, Shane Attwooll como Hopper, Kemi Awoderu como Sue Anderson, Chase Brown como Lonnie Byers, Ammar Duffus como Charles Sinclair, Gilles Geary como Ted Wheeler, Florence Guy como Karen Childress, Max Harwood como Allen Munson, Matthew Pidgeon como el padre Newby, Calum Ross como Walter Henderson, Maisie Norma Seaton como Claudia Henderson y Lauren Ward como Virginia Creel. Kate Trefry ha escrito la obra, que contará con Daldry como director y Justin Martin como codirector.