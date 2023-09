Buenas noticias para la precuela de Stranger Things

MADRID, 21 Sep. (CulturaOcio) -

Stranger Things se despedirá con su quinta temporada, pero el universo creado por Matt y Ross Duffer continuará con una obra de teatro titulada Stranger Things: The First Shadow. El espectáculo, que será una precuela de la ficción de Netflix, ya ha encontrado a sus protagonistas.

Stranger Things: The First Shadow tiene lugar en Hawkins, Indiana, en 1959, por lo que mostrará a las versiones jóvenes de algunos de sus personajes como Hopper o Joyce. Ya se conoce el elenco, que estará formado por Oscar Lloyd como James Hopper Jr., Isabella Pappas como Joyce Maldonado, Christopher Buckley como Bob Newby, Michael Jibson como Victor Creel, Patrick Vaill como el doctor Brenner y Shane Attwooll como el joven Hopper.

El reparto también cuenta con Kemi Awoderu como Sue Anderson, Chase Brown como Lonnie Byers, Ammar Duffus como Charles Sinclair, Gilles Geary como Ted Wheeler, Florence Guy como Karen Childress, Max Harwood como Allen Munson, Louis McCartney como Henry Creel, Matthew Pidgeon como el padre Newby, Calum Ross como Walter Henderson, Maisie Norma Seaton como Claudia Henderson, Lauren Ward como Virginia Creel y Ella Karuna Williams como Patty Newby.

Además, el elenco de la precuela teatral de Stranger Things se completa con Tricia Adele-Turner, Lauren Arney, Reya-Nyomi Brown, Patricia Castro, Lydia Fraser, Isaac Gryn, Mark Hammersley, Tom Peters, Kingdom Sibanda, Tiana Simone, Danny Sykes y Meesha Turner.

Kate Trefry ha escrito la obra, que contará con Stephen Daldry como director y Justin Martin como codirector. Los ensayos de esta nueva entrega de la saga Stranger Things ya han comenzado y el espectáculo se estrenará el próximo 14 de diciembre en el Phoenix Theater de Londres.

"El elenco de Stranger Things: The First Shadow es nada menos que fenomenal. Estos actores exploran brillantemente los primeros días de muchos de los personajes favoritos de los fans, incluidos Hopper, Joyce, Bob, Henry y el doctor Brenner, al mismo tiempo que dan vida a nuevos personajes. No podríamos estar más emocionados y estamos ansiosos por que les conozcáis a todos en vivo en el escenario", declararon en un comunicado los hermanos Duffer, que son productores ejecutivos de la obra.

"Con los ensayos ya en marcha, es un placer descubrir el mundo de Stranger Things: The First Shadow con nuestro talentoso elenco y ver cómo crece la química en toda nuestra compañía a medida que exploramos juntos esta nueva obra. Es un grupo de actores extraordinariamente talentosos y estamos ansiosos por compartir esta historia de origen con el público", expusieron Daldry y Martin.