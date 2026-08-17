El regreso de Pennywise ya es oficial: It Bienvenidos a Derry renovada por una segunda temporada ambientada en 1935

It: Bienvenidos a Derry tendrá una segunda - HBO MAX

MADRID, 17 Ago. (CulturaOcio) -

Tal y como estaba previsto, HBO ha confirmado la renovación de It: Bienvenidos a Derry para una segunda temporada. La serie precuela basada en la novela de Stephen King, creada por Andy y Bárbara Muschietti, continuará profundizando en el oscuro pasado y los orígenes del terrorífico payaso Pennywise, abordando así la historia desde una perspectiva "contada hacia atrás".

"La temporada 2 se sitúa en 1935, durante la Gran Depresión, y se centra en la sangrienta masacre de la banda Bradley, un grupo de atracadores de bancos que hace una parada en Derry para comprar munición y acaba enfrentándose a un horror inimaginable", reza la sinopsis de la nueva tanda de episodios.

"Estamos encantados de regresar al inquietante mundo de Derry y de seguir expandiendo la terrorífica e icónica adaptación de Andy y Barbara Muschietti", afirmó Sarah Aubrey, jefa de programación de HBO Max.

Por su parte, los hermanos Muschietti compartieron su entusiasmo ante la noticia: "Seguir explorando y ampliando el extraordinario mundo que creó Stephen King es un auténtico privilegio".

LA CRONOLOGÍA INVERSA DE LOS MUSCHIETTI

Aunque HBO aún no había confirmado oficialmente la próxima temporada, ya en una entrevista concedida a CulturaOcio con motivo del estreno de la primera entrega, los Muschietti anunciaron que "cada temporada va a ser un salto de 27 años hacia el ciclo pasado, que es cada una de las etapas de hibernación" y que, por tanto, esta segunda se ambientará en 1935.