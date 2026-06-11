La nueva película de El exorcista, dirigida por Mike Flanagan y protagonizada por Scarlett Johansson, culmina su rodaje

El la nueva película exorcista, dirigida por Mike Flanagan y protagonizada por Scarlett Johansson, culmina su rodaje - UNIVERSAL Y WARNER BROS

MADRID, 11 Jun. (CulturaOcio) -

La nueva entrega cinematográfica de El exorcista, dirigida en este caso por Mike Flanagan y protagonizada por Scarlett Johansson, ha finalizado oficialmente su rodaje.

"Esto es todo. ¡Qué experiencia tan increíble! ¡Siempre estaré agradecido a este extraordinario reparto y equipo!", escribió Flanagan en Instagram, anunciando el final del rodaje. La publicación del director y creador de series de terror tan aclamadas como La maldición de Hill House o Misa de medianoche iba acompañada, además, de una imagen que muestra la cruz de San Benito.

La noticia llega después de que, a mediados de marzo, se anunciara que la producción de la película, la séptima de la franquicia, había comenzado. El filme, que llegará a los cines el 12 de marzo de 2027, aspira a reimpulsar la saga tras la mala acogida de El exorcista: Creyente, estrenada en 2023.

Además, marca una nueva colaboración entre Flanagan y Blumhouse, estudio con el que ya trabajó en Oculus: El espejo del mal, Hush (Silencio) y Ouija: El origen del mal.

JOHANSSON Y MÁS ESTRELLAS EN EL EXORCISTA

Dirigida por Flanagan, la película de El exorcista, además de contar con Johansson, también cuenta en su reparto con Chiwetel Ejiofor, Rahul Kohli, Sasha Calle, Hamish Linklater, Benjamin Pajak, Carl Lumbly y Carla Gugino.

John Gallagher Jr., Gil Bellows, Samantha Sloyan y Kate Siegel completan el elenco. Flanagan, junto a David Robinson y Jason Blum, son los productores.