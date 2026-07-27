Carrie, víctima de 'bullying' en el tráiler de la serie de Mike Flanagan para Prime Video - PRIME VIDEO

MADRID 27, (CulturaOcio)

Carrie, la nueva adaptación del clásico de Stephen King, ha lanzado su primer tráiler. Fue durante el panel de Prime Video en la Comic-Con de San Diego, donde la serie creada por Mike Flanagan, responsable de títulos como La maldición de Hill House o Misa de medianoche, presentó esta actualización de la historia de Carrie White, encarnada ahora por Summer Howell, una joven víctima del 'bullying' que descubre que posee devastadores poderes telequinéticos.

"Lo único que quería era venir a clase", dice la protagonista al inicio del adelanto que muestra cómo Carrie entabla una falsa amistad con compañeras del instituto que, finalmente, acaban acosándola en redes sociales... y también en persona.

El nivel de crueldad y 'bullying' al que es sometida Carrie aumenta hasta el punto de desatar sus terribles poderes sobrenaturales, que harán estragos no solo en el instituto, sino tambíen en todo el pueblo que aparece sumido en llamas. El avance concluye con una frase demoledora de Carrie: "Lo peor es que creo que podríamos haber sido amigas".

"La serie sigue a Carrie White (Howell), una inadaptada estudiante de secundaria que ha pasado su vida recluida en su casa con su madre Margaret (Samantha Sloyan), que la protege ferozmente. Después de que la inesperada e inoportuna muerte de su padre fuerce su entrada en el implacable ecosistema de la escuela pública, Carrie se ve obligada a lidiar con un escándalo viral de acoso que sacude su comunidad, con la continua presión y crueldad de la era de las redes sociales y el despertar de unos misteriosos poderes telequinéticos que llegan con su adolescencia", adelanta la sinopsis oficial de la ficción que llegará a prime video el 7 de octubre.

Carrie, que cuenta con un total de ocho capítulos, ha sido adaptada por Flanagan, quien además ha sido guionista, showrunner, productor ejecutivo junto a King y director de cuatro de los episodios. Junto a Howell, Carrie cuenta con un reparto que incluye a Samantha Sloyan (Misa de medianoche) como Margaret White, Siena Agudong (Resident Evil) como Sue Snell, Alison Thornton (Elle) como Chris Hargensen, Joel Oulette (Mi vida con los chicos Walter) como Tommy Ross, Josie Totah (The Buccaneers: aristócratas por amor) como Tina, Arthur Conti (Bitelchús Bitelchús) como Billy, Thalia Dudek (The Running Man) como Emaline, Amber Midthunder (Predator: La presa) como Miss Desjardin, y Matthew Lillard (Cross) como el director Grayle.