Star Wars Tripulación perdida: La teoría sobre la verdadera identidad de Jude Law

MADRID, 24 Dic. (CulturaOcio) -

Jude Law se ha unido a la saga Star Wars en Tripulación perdida. El actor interpreta a un misterioso personaje que se presenta como Jod Na Nawood, pero al que en los bajos fondos de la galaxia conocen como Jack Carmesí. Un hombre que el propio Law describió como "un superviviente" y una persona "en conflicto". La identidad de Jod o Jack ha dado mucho que hablar... y ya hay una teoría sobre su posible origen.

La primera pista sobre el personaje de Jod la dio Law en una entrevista con Entertainment Weekly. El intérprete habló sobre el pasado de Jod e insistió en que tiene un "importante impacto" en el hombre en el que se ha convertido en Tripulación perdida. "Los creadores Jon Watts y Christopher Ford y yo nos aseguramos de que todos estuviéramos en la misma página en cuanto a dónde nació y qué sucedió", declaró.

"Una parte muy reveladora de su pasado es que no es alguien que haya tenido una infancia. Es alguien a quien le arrebataron su infancia, y es por eso que mira a los niños con cierto desdén. Son solo adultos pequeños. ¿Por qué no entienden que tienen que seguir adelante y sobrevivir? ¿Y por qué son tan inexpertos? No tiene un concepto real de inocencia", añadió.

En el episodio 4 de Tripulación perdida, Jod habla abiertamente sobre su mundo natal por primera vez. Al aterrizar en At Achrann, una especie de universo paralelo a At Attin que está destrozado por años y años de guerra, Jod asegura que le recuerda a su planeta natal, especialmente al probar la ceniza. Esto hizo pensar que podría provenir de Mustafar.

Si a Jod le quitaron la infancia, entonces es muy posible que haya presenciado una guerra en su mundo natal como la que At Achrann ha experimentado. Una teoría es que podrían habérselo llevado de su hogar cuando era niño.

También se sabe que hay, o hubo, nueve Joyas de la Antigua República, enclaves con nombres similares a los de Attin, y una de las cuales también era At Achrann. Algunos de los otros fueron mencionados en el episodio 4 de Tripulación perdida, incluidos At Aytuu, At Arissia, At Aravin y At Acoda. Dado el alto conocimiento de Jod sobre las Joyas de la Antigua República, es lógico que él mismo pudiera haber sido de uno de estos otros planetas, y podría ser la razón por la que está tan decidido a encontrar At Attin de nuevo.

Sin duda, Jod quiere el tesoro, y su conocimiento sobre él podría tener sus raíces en su infancia. Podría haber sido testigo de la destrucción de su mundo natal, unas de las Joyas, de ahí el comentario sobre las cenizas y su niñez robada. Aunque esto no es suficiente para confirmar de dónde es Jod en la serie y quién es, es una importante pista para descubrir el misterio de su identidad.