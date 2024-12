El jedi de Jude Law en Tripulación Perdida (Skeleton Crew) es una distracción: La teoría que señala al verdadero villano

MADRID, 10 Dic. (CulturaOcio) -

Sin duda, el personaje de Star Wars: Tripulación Perdida (Skeleton Crew) que lleva acaparando toda la atención desde antes del estreno de la serie es el encarnado por Jude Law. Y es que, aunque se sabe que el intrigante individuo es sensible a la Fuerza, no queda claro si se trata de un Jedi, un Sith o ninguna de las dos cosas... No obstante, este misterio podría estar desviando la atención del verdadero villano de la ficción, que una sorprendente teoría ya ha señalado.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Que el personaje de Law no es trigo limpio es algo patente desde el primer momento. Aunque los dos primeros episodios no lo revelaban directamente, todo señala a que Jod Na Nawood es en realidad el capitán pirata al que su tripulación traicionaba en los primeros compases del capítulo uno. También parece claro asumir que si ayudará a los niños será con algún oscuro propósito, como el interés por descubrir un planeta que la mayoría del mundo piensa que es un mito... No obstante, el villano de la serie bien podría ser otro personaje mucho más fácil de pasar por alto.

Según han señalado algunos fans, la madre de Fern, Fara, no solo comparte nombre, sino también cargo, con un villano de la era de la Nueva República. La mujer es presentada como la subsecretaria de la oficina del supervisor, un título que hasta ahora, en todo el universo de Star Wars, solo había ostentado Fara Yadeez.

