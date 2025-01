Star Wars: Ashoka ficha a una estrella de Juego de Tronos para sustituir al fallecido Ray Stevenson

MADRID, 10 Ene. (CulturaOcio) -

El personaje de Baylan Skoll, el antiguo Jedi que renegó de la Orden y que fue presentado en la primera temporada de Ahsoka, en Ahsoka fue el último papel de Ray Stevenson (Thor, Punisher 2: Zona de guerra), que falleció en mayo de 2023, antes del estreno de la serie de Star Wars. No obstante, la histora del misterioso y veterano guerrero no quedaba cerrada y Dave Filoni, creador de la ficción, ya adelantó su vuelta en una segunda tanda de capítulos. Ahora, se ha revelado que será una estrella de Juego de Tronos quien tome el testigo de Stevenson como Skoll.

Según informó el 'insider' Jeff Sneider y más tarde confirmó The Hollywood Reporter, Rory McCann, el intérprete que dio vida a Sandor Clegane, más conocido como el Perro, en las ocho temporadas de la serie basada en los libros de George R.R. Martin, encarnará a Skoll en la próxima entrega de Ahsoka. Amigo cercano de Stevenson, McCann toma su testigo en la serie de Star Wars con el beneplácito de su viuda, según señala la publicación estadounidense.

Skoll fue presentado en el primer episodio de la primera temporada de Ahsoka, en la que actuó como uno de los principales antagonistas. Con un pasado como Jedi, al inicio de la ficción el personaje es un mercenario al servicio de los remanentes imperiales comandados por Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto), pero con un oculto y ambicioso objetivo propio.

El octavo y último episodio de la serie dejaba al villano en el planeta Peridea, situado en una segunda galaxia, distinta a la habitual de la saga. En el epílogo, Skoll se encontraba en lo alto de una estatua del Padre, el principal rostro de los tres Dioses de Mortis, divisando una luz parpadeante en el horizonte.

Skoll siempre se había mantenido como aliado de los antagonistas principales, pero a la vez persiguiendo un objetivo propio. Su idea era la de encontrar un poder único que pusiera fin para siempre el ciclo de Luz y Oscuridad que asola la galaxia. En el desenlace se descubría que, sea lo que sea ese poder que anhela, tiene que ver con los Dioses de Mortis.

"Obviamente, hay una historia allí", expresó Filoni en 2023, en una entrevista concedida a Vanity Fair y hablando sobre el futuro del personaje. "Pero me alegro de que la conversación es sobre Ray y lo grande que era.... Solía tener mini debates con él y decirle, 'Ray, tú eres el villano aquí.' Y él decía: 'No lo creo'. Y yo le decía: 'Sé que no lo crees, pero lo eres. Me encanta que lo estés interpretando como si no lo fueras'. Que es exactamente la forma en que Baylan piensa", explicó.

Aparte de haber dado vida al Perro en Juego de tronos, McCann ha aparecido en películas como Gladiator II, Jumanji: Siguiente nivel o Furia de Titanes, y en series como Shameless o Knuckles, entre otros títulos. Además, el actor tiene pendiente de estreno Tornado, cinta dirigida por John Maclean.

Según las últimas informaciones, la segunda temporada de Ahsoka comenzará a rodarse el próximo mes de abril en Reino Unido. La ficción protagonizada por Rosario Dawson, al igual que el resto de series del Mandoverse (El libro de Boba Feet y The Mandalorian) culminarán en la gran pantalla con el estreno en mayo de 2026 de The Mandalorian y Grogu.