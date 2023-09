Ahsoka: 5 teorías sobre el poder oculto que busca Baylan Skoll en Peridea

MADRID, 26 Sep. (CulturaOcio) -

Con Ahsoka, Dave Filoni está ampliando los horizontes de Star Wars como hacía mucho tiempo que no ocurría en la saga. Cada capítulo cuenta con nuevos detalles que permiten a los fans teorizar sobre los añadidos que el director creativo de Lucasfilm está incluyendo en la serie protagonizada por Rosario Dawson.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Entre los que más curiosidad han despertado en el sexto episodio de Ahsoka se encuentra la revelación de los verdaderos planes del malvado Baylan Skoll. El Jedi oscuro interpretado por Ray Stevenson no pretende ayudar al Gran Almirante Thrawn a restituir el Imperio.

Por el contrario, en la nueva galaxia, desde el planeta Peridea, Skoll busca un misterioso poder, mayor incluso que el de las temibles y oscuras Brujas de Dathomir, con el que poner fin al ciclo de luz y oscuridad, de jedis y siths, en el que está inmersa la galaxia. "Hay algo que me llama. ¿No lo oyes? Hay algo que me remueve. ¿No lo ves?", le dice a su aprendiz, Shin Hati. A falta de más detalles al respecto, las teorías de los fans no se han hecho esperar.

EL ORIGEN DE LA FUERZA

Star Wars está preparando una película situada 25.000 años antes de la saga Skywalker que indagará en los primeros Jedi y en el origen de la Fuerza. Así, la primera teoría sobre ese extraño poder en Ahsoka sugiere que se trataría del nacimiento de la Fuerza misma, la fuente de poder de esta energía que conecta a todos los seres vivos. Aunque se desconoce cómo podría manipularla Skoll y qué consecuencias tendría, en caso de ser cierto, la compañía estaría preparando el terreno para el filme. Por ello, muchos fans ven factible esa posibilidad.

EL MUNDO ENTRE MUNDOS

Otra alternativa es el Mundo entre Mundos. Esta región mística que apareció en Rebels y recientemente en Ahsoka permite viajar en el tiempo y el espacio, convirtiéndose en un arma muy poderosa en caso de que acceda a él alguien con malas intenciones. Esa sería la manera de Skoll de poner fin al mencionado ciclo, viajando en el tiempo y cortándolo de raíz para siempre.

MAGIA OSCURA

Peridea es el planeta natal de las Hermanas de la Noche que más adelante viajaron a la galaxia de siempre y se asentaron en Dathomir. Estas hechiceras son capaces de hacer una magia brutal. Por tanto, es muy posible que su fuente de poder nazca de la propia Peridea, y sea eso lo que Skoll está buscando, lo que le llama y pretende dominar.

LOS GRYSKS

También hay fans que sugieren que Filoni está a punto de introducir a los Grysks. Esta raza alienígena apareció en las novelas del Gran Almirante Thrawn. El imperial los consideraba extremadamente peligrosos, ya que eran capaces de esclavizar las mentes y las almas de otros seres, manipulando sus deseos, miedos y recuerdos a voluntad. Quizá en el nuevo canon estos extraterrestres procedan de la nueva galaxia recién descubierta y estén manipulando a Skoll para viajar a la de siempre y sembrar el caos.

ABELOTH

Una última teoría se mete de lleno en la mitología de los dioses de Mortis. En el canon, estas criaturas son el Padre, el Hijo y la Hija. Su historia ha sido muy tratada en The Clone Wars. Pero en el universo extendido de Legends existía una cuarta figura, la Madre, que recibía el nombre de Abeloth. A diferencia de los tres dioses, ella era mortal. Corrompida por la envidia y el deseo de ser eterna, bebió de una fuente de poder que la acabó convirtiendo en una horrorosa criatura inmortal y muy peligrosa. Los dioses de Mortis no tuvieron más remedio que encerrarla. Puede que Filoni quiera hacer canon esa historia, siendo Peridea la prisión de Abeloth.