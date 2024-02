MADRID, 15 Feb. (CulturaOcio) -

Baylan Skoll fue uno de los personajes que causaron furor en la temporada 1 de Ahsoka. Y unas nuevas imágenes de Star Wars parecen adelantar que el mercenario Jedi al que interpretó el fallecido Ray Stevenson estará de vuelta en los nuevos episodios de la serie protagonizada por Rosario Dawson.

El de Skoll fue el último papel de Stevenson, que falleció en mayo de 2023, antes de que se estrenase Ahsoka. Sin embargo, la trama del malvado Jedi al servicio del Imperio, que ayudó junto a su aprendiz, Shin Hati (Ivanna Sakhno) a traer de entre las profundidades del hiperespacio al temido Almirante Thrawn (Lars Mikkelsen), quedaba completamente abierta en el último capítulo de la serie.

El epílogo del 1x08 de Ahsoka vio a Skoll encontrándose en lo alto de una monumental estatua. Y no una cualquiera. Se trata del Padre, el principal rostro de los tres Dioses de Mortis. Al divisar desde la cima una luz parpadear, comprende que ese es el punto al que debe dirigirse si quiere obtener el poder que tanto ansía.

De esta manera, la trama del personaje, junto a la de Sabine Wren y Ahsoka Tano, quedaba sin concluir al final de la primera temporada. Y, de hecho, tras la trágica muerte de Stevenson antes del estreno de la serie, el propio Dave Filoni, aseguraba a Vanity Fair, que la historia de Skoll, estaba lejos de cerrarse.

Es más, una nueva imagen lanzada por la cuenta de Star Wars en X, antes Twitter, viene a confirmar que, de algún modo, Lucasfilm traerá de vuelta al malvado Jedi en la temporada 2 de Ahsoka. "La historia continúa", reza el texto que acompaña a esta ilustración en la que puede apreciarse el boceto de Skoll encontrándose con otra figura en lo alto del Padre.

The story continues.#Ahsoka Season 2 now in development with Dave Filoni. pic.twitter.com/1s2wqoqouy