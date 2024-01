Primera imagen de la temporada 2 de Star Wars: Ahsoka

MADRID, 11 Ene. (CulturaOcio) -

Ahsoka, la más reciente serie de Star Wars, ha sido renovada para una segunda temporada después de varios meses de incertidumbre. El proyecto creado por Dave Filoni culminó con un final abierto, pero Lucasfilm no había dado luz verde al desarrollo de más episodios. Finalmente, el anuncio ha llegado y, con él, el estudio ha lanzado su primera imagen oficial.

A través de las redes sociales, Star Wars ha publicado una imagen que los fans de la serie habrán reconocido de inmediato. Se trata de un boceto dibujado por el propio Filoni en el que Ahsoka y Sabine miran al horizonte desde la mano de la estatua de uno de los Dioses de Mortis.

The story continues.



Ahsoka Season 2 now in development with Dave Filoni. pic.twitter.com/cqgt1phU3P