El spoiler de Norman Reedus con David Broncano en La Revuelta sobre The Walking Dead: Daryl Dixon - RTVE

MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de The Walking Dead: Daryl Dixon llegará la próxima semana a AMC. Norman Reedus acudió para presentar la nueva entrega a La Revuelta, el programa de La 1 de RTVE conducido por David Broncano. Y, durante su distendida entrevista, la estrella del universo zombie lanzó un gran spoiler sobre la trama del spin-off.

En la serie, Daryl está en Francia, pero pasará por otros puntos de Europa y se sabe que en la tercera temporada llegarán a España. De hecho, estos nuevos capítulos ya se están rodando en diversas localizaciones.

David Broncano, que confesó ser fan de la serie de AMC, preguntó al actor cómo lograrían los personajes viajar en pleno apocalipsis zombie y llegar hasta a España. El presentador les preguntó si, al no haber red de transportes, deberían cruzar a pie los Pirineos, y es cuando Reedus cometió el desliz.

"Vamos por Londres, por Inglaterra, para llegar aquí. Eso probablemente es un spoiler, no debería haber dicho eso. Olvidad que he dicho eso", afirmó.

"Cogemos un barco y... No puedo decirte esto. Me voy a meter en problemas", añadió, En ese momento, el equipo de Reedus y de AMC, que estaba en la grada del plató, tuvo que frenarle. "Borrad todo lo que he dicho. Simplemente llegamos aquí", pidió el intérprete.

El momento en el que Norman Reedus se va de la lengua y suelta un spoiler en directo en #LaRevuelta y los altos cargos de #TheWalkingDead le frenan desde las gradas para que no hable más:



¡Ha sido buenísimo!😂 pic.twitter.com/GwR8yZw4s7 — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) September 23, 2024

La desenfada y espontánea entrevista dejó otro divertido momento cuando Broncano planteó a Reedus una de las preguntas clásicas del formato: cuántas veces había mantenido relaciones sexuales en el último mes. "¿Te refieres conmigo mismo? ¿Eso cuenta? Entonces unas tres veces al día", contestó el invitado. "Está como un adolescente", bromeó el presentador.

La tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon que será producida y ambientada en España. El rodaje tendrá su base en Madrid y contará con localizaciones en Galicia, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana.

"La nueva entrega continúa la trama de la primera temporada. Tanto Daryl como Carol se enfrentan a viejos demonios del pasado, mientras ella hace lo posible por encontrar a su amigo y él lucha con su decisión de quedarse en Francia, lo que provoca tensión en el Nido. Además, el movimiento de Marion Genet (Anne Charrier) irá cobrando fuerza, colocando a Pouvoir en un violento rumbo de colisión con la Unión de la Esperanza en la lucha por el futuro de Francia", reza la sinopsis oficial de la segunda temporada de la serie.

El elenco de The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol lo completan Clémence Poésy, Louis Puech Scigliuzzi, Laika Blanc Francard, Romain Levi y Eriq Ebouaney. La nueva temporada del spin-off de TWD llegará el 29 de septiembre a AMC en Estados Unidos y se estrena el 3 de octubre de 2024 en España.