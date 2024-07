Nuevo tráiler de The Walking Dead Daryl Dixon: The Book of Carol: "Encontrar su hogar es encontrarse el uno al otro"

MADRID, 31 Jul. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de The Walking Dead: Daryl Dixon continuará la historia del personaje de Norman Reedus en Francia. La entrega, que se titulará The Book of Carol, también traerá de vuelta a Melissa McBride, que tratará de encontrar a su amigo. Los episodios se estrenarán el 29 de septiembre y, como adelanto, AMC ha lanzado un nuevo teaser tráiler.

"No sé si este es el lugar en el que se supone que debo estar. Estoy pensando en toda la gente que dejé atrás, preguntándome si todavía están pensando en mí", afirma Daryl en el clip, que también muestra a Carol amenazando a unos hombres para conseguir información sobre su amigo. "Encontrar su hogar es encontrarse el uno al otro", se puede leer en el vídeo. "Tenía esperanza de encontrarle con vida", dice Carol por su parte.

"La temporada 2 continúa donde lo dejó The Walking Dead: Daryl Dixon, siguiendo a los personajes favoritos de los fans, Daryl Dixon y Carol Peletier. Ambos se enfrentan a viejos demonios mientras ella lucha por encontrar a su amigo y él lucha con su decisión de quedarse en Francia, lo que provoca tensión en el Nido. Además, el movimiento de Genet (Anne Charrier) cobra impulso, colocando a Pouvoir en un violento rumbo de colisión con la Unión de la Esperanza en la lucha por el futuro de Francia", reza la sinopsis de la entrega.

La temporada 2 también contará en su reparto con Clémence Poésy, Louis Puech Scigliuzzi, Laika Blanc Francard, Romain Levi y Eriq Ebouaney.

En una entrevista con Entertainment Weekly, el showrunner David Zabel ya habló del dilema que plantea el nuevo teaser, y es que Daryl sigue pensando en su antigua familia. "Hay un problema moral interesante para Daryl porque simplemente ha estado tratando de recuperar a las personas que ama, a las personas que le importan, que son Judith, Carol, Connie y toda esa gente. Y mientras está en el proceso de intentar hacerlo, sin darse cuenta, casi en contra de sus propias intenciones, ha creado este sentido de familia y hogar en Francia. Y ese es un bonito dilema. Muy difícil, pero algo bonito, y habla del tipo de persona que es Daryl", apuntó.

La tercera temporada de The Walking Dead Daryl Dixon: The Book of Carol, que ya está confirmada, se ambientará en España. La producción comenzará el mes que viene y tendrá su sede en Madrid, con un rodaje extenso con localizaciones previstas en Galicia, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana.