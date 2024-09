Archivo - La temporada 2 de The Walking Dead: Daryl Dixon ya tiene fecha de estreno en AMC+

La temporada 2 de The Walking Dead: Daryl Dixon ya tiene fecha de estreno en AMC+ - AMC

MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol, la segunda entrega del spin-off de la popular serie apocalíptica, traerá de vuelta a Norman Reedus (Daryl Dixon) y Melissa McBride (Carol Peletier) para interpretar una vez más a dos de los personajes más queridos por los fans de la saga. Ahora, se ha revelado que esta nueva tanda de episodios llegará a AMC+ el próximo jueves 3 de octubre.

"La nueva entrega continúa la trama de la primera temporada. Tanto Daryl como Carol se enfrentan a viejos demonios del pasado, mientras ella hace lo posible por encontrar a su amigo y él lucha con su decisión de quedarse en Francia, lo que provoca tensión en el Nido. Además, el movimiento de Marion Genet (Anne Charrier) irá cobrando fuerza, colocando a Pouvoir en un violento rumbo de colisión con la Unión de la Esperanza en la lucha por el futuro de Francia", reza la sinopsis oficial de la segunda temporada de la serie.

El elenco de The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol lo completan Clémence Poésy, Louis Puech Scigliuzzi, Laika Blanc Francard, Romain Levi y Eriq Ebouaney.

La producción ejecutiva de esta segunda entrega corre a cargo del showrunner David Zabel, junto a Scott M. Gimple, Reedus, McBride, Greg Nicotero, Angela Kang, Brian Bockrath, Daniel Percival, Jason Richman y Steve Squillante.

La tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon ya ha comenzado su rodaje en territorio español. Diversas localizaciones de Madrid, Galicia, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana han sido elegidas para la producción de la siguiente entrega del spin-off. España también contará con representación actoral, ya que Eduardo Noriega, Óscar Jaenada y Alexandra Masangkay formarán parte del reparto principal, mientras que Hugo Arbués y la argentina Candela Saitta, entre otros, se unen como actores de reparto.

El estreno de la primera tanda de episodios de The Walking Dead: Daryl Dixon fue todo un éxito en AMC+, convirtiéndose en el más visto de todos los tiempos y la temporada más vista de cualquier serie en la historia del servicio de streaming.