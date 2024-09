La temporada 2 The Walking Dead Daryl Dixon revela cómo llegó Carol a Francia en su nuevo tráiler

MADRID, 3 Sep. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de The Walking Dead: Daryl Dixon añadirá un nuevo capítulo a la historia del personaje de Norman Reedus en Francia, esta vez acompañado por Carol (Melissa McBride). Ambos se reencontrarán en Europa y un nuevo tráiler ha desvelado cómo consiguió Carol dar con su amigo en el país galo... antes de que sus aventuras les lleven hasta España en la tercera entrega.

"Estoy buscando a un amigo. Por favor, ayúdame", dice Carol en el tráiler. "Estamos hablando de manejar un avión. A través del océano. No tengo ni idea de qué nos espera al otro lado", afirma el nuevo aliado de Carol, que se pondrá al mando de una avioneta para llevar a Carol hasta Francia. Al aterrizar, un caminante agarra por el tobillo a la protagonista.

Por su parte, Daryl le comenta a Laurent (Louis Puech Scigliuzzi) su nuevo plan. "Isabelle y yo hemos estado hablando de ir los tres juntos a América", asegura. "Yo no me preocuparía demasiado por el futuro. No tienes futuro", asegura en tono amenazante Genet (Anne Charrier).

The next chapter of Daryl and Carol's friendship begins September 29th on AMC and AMC+. pic.twitter.com/d8g5kjj3Lh — The Walking Dead (@WalkingDead_AMC) September 2, 2024

Además de revelar cómo llega Carol a Francia, el tráiler de la temporada 2 de The Walking Dead: Daryl Dixon proyectado en la San Diego Comic-Con 2024 también adelantó el reencuentro de Daryl y Carol. Durante los momentos finales del tráiler, Carol aparece desenfocada detrás de Daryl, mostrando cómo será su esperada reunión.

La temporada 2 de Daryl Dixon probablemente seguirá la estela de The Ones Who Live, en la que la reunión de Rick y Michonne también ocurrió al principio de la serie. Al igual que con esos dos personajes, la relación de Daryl y Carol es una de las tramas favoritas de los fans, y el tráiler insinúa que el público no tendrá que esperar mucho para verlos juntos de nuevo.

La temporada 2 de The Walking Dead: Daryl Dixon llegará el 29 de septiembre a AMC.