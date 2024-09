Eduardo Noriega y Óscar Jaenada fichan por The Walking Dead: Daryl Dixon

MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

España sigue ganando protagonismo dentro del Universo The Walking The Walking Dead. Y es que, además de estar rodando en distintas localizaciones del país su tercera temporada, The Walking Dead: Daryl Dixon, el spin-off protagonizado por Norman Reedus y Melissa McBride, ha fichado a Eduardo Noriega y Óscar Jaenada.

Según anunció AMC durante su presentación en el FesTVal que se celebra estos días en Vitoria, los dos actores forman parte de un gruipo de intérpretes que se suma a la producción de la tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon que tiene sede central en Madrid y que también rodará en Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Aragón.

Así, además de Eduardo Noriega, protagonista de filmes como Tesis, Abre los ojos o Perfectos desconocidos y que ha aparecido en series como Hache o Inés del Alma mía, y Óscar Jaenada, ganador del Goya por Camarón y protagonista de series como Hernán, también se unen al spin-off de The Walking Dead Alexandra Masangkay (Valle de sombras, El hoyo), Hugo Arbués (A través de mi ventana, El aviso) y Candela Saitta (Máxima).

Y mientras, AMC+ estrenará en exclusiva el 4 octubre la segunda temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon, cuya historia continúa en Francia, al norte de los Pirineos. En los nuevos episodios, Carol (Melissa McBride) lucha por encontrar a Daryl (Norman Reedus), mientras que él decide quedarse o no, algo que provoca tensión en el Nido. Además, el movimiento de Genet (Anne Charrier) coge fuerza, creando más confrontaciones en la lucha por el futuro de Francia.

El Universo de The Walking Dead también conquista el canal de televisión AMC, que ofrecerá a partir del 9 de septiembre las primeras temporadas de todos los spin-offs de la saga como 'The Walking Dead: The Ones Who Live' o 'The Walking Dead: Dead City'.