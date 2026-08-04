El spin-off de Superman ya tiene protagonista femenina

Mary Holland se une al reparto del spin-off de SuperMan centrado en Jimmy Olsen - CONTACTO

MADRID, 4 Ago. (CulturaOcio) -

Mientras rueda la secuela de Superman, Man of Tomorrow, DC Studios también sigue preparando su spin-off, una serie centrada en Jimmy Olsen, compañero de Clark Kent en el Daily Planet, que ha encontrado a su protagonista femenina.

Según informa Deadline, será Mary Holland, actriz conocida por sus papeles en Canina o La estación de la felicidad, la que se sume a Skyler Gisondo, que será el encargado de dar vida a Olsen. La interprete estadounidense encarnará a un personaje llamado Sandra.

Holland, actriz, guionista y comediante, participa de forma recurrente en Fantasmas y aparece en la nueva versión de La casa de la pradera, serie de Netflix. Anteriormente, la estadounidense protagonizó El premio de tu vida, producción de Apple TV, y actuó en películas como Canina junto a Amy Addams, La estación de la felicidad junto a Kristen Stewart, o La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana junto a Kristen Bell.

UN FALSO DOCUMENTAL SOBRE LOS CRÍMENES EN METRÓPOLIS

La ficción, que tendrá un formato mezcla de 'true crime' y falso documental, se centrará en el personaje de Gisondo y otros periodistas del Daily Planet, que investigarán crímenes reales acontecidos dentro del Universo DC vinculados a delincuentes con poderes.

Aunque se desconoce si algún otro personaje de Superman formará parte del reparto principal del spin-off, lo que sí está confirmado es que ni Clark Kent (David Corenswet) ni Lois Lane ( Rachel Brosnahan) lo harán.

Hace varios meses sí se confirmó que el primer gran antagonista de la serie será Gorilla Grodd, uno de los villanos clásicos de DC. Creado en 1959, el personaje es un simio superinteligente con potentes habilidades telepáticas que ejerce su autoridad sobre la oculta Ciudad Gorila y que tradicionalmente ha sido archienemigo de Flash. Hace pocas semanas saltó la noticia de que sería Jimmy Tatro, conocido por Scream 7 o Infiltrados en la universidad, quien interpretara al gorila.

Dan Perrault y Tony Yacenda, creadores de la premiada Gamberro de instituto (American Vandal), escribirán y ejercerán como productores ejecutivos y showrunners. El spin-off aún no tiene fecha de estreno ni título oficial, pero diferentes apuntes señalan que podría llamarse DC Crime o Metropolis Crime Anthology.

Respecto al futuro de Superman, David Corenswet y Nicholas Hoult volverán a interpretar al hombre de acero y a Lex Luthor en Man of Tomorrow, secuela que se estrena en cines el 9 de julio de 2027. En palabras del propio Gunn, será "una historia tanto de Superman como de Luthor" con ambos "trabajando juntos hasta cierto punto" frente a un enemigo superior". Así, ambos protagonistas juntarán fuerzas para detener a Brainiac, interpretado en la película por Lars Eidinger (La luz que no puedes ver)