Revelado el nuevo spin-off de Superman, que tendrá a un icónico villano de Flash

MADRID, 11 Nov. (CulturaOcio) -

Tras presentar a una amplia galería de personajes secundarios en Superman, DC Studios explorará de nuevo las calles de Metrópolis con un spin-off centrado en Jimmy Olsen, periodista del Daily Planet y compañero de Clark Kent y Lois Lane. La propuesta se describe como una ficticia docuserie de true crime en la que varios reporteros harán trabajo de campo siguiendo casos vinculados a metahumanos.

Según informa The Hollywood Reporter, Dan Perrault y Tony Yacenda, creadores de la premiada Gamberro de instituto (American Vandal), escribirán y ejercerán como productores ejecutivos y showrunners de de este falso documental, mientras que Skyler Gisondo retomará su papel como Jimmy tras su participación en la película de James Gunn. Todavía no hay fecha de estreno ni título oficial, pero diferentes apuntes señalan que podría llamarse DC Crime o Metropolis Crime Anthology.

La ficción televisiva se centrará en Jimmy Olsen y otros periodistas del Daily Planet, que investigarán crímenes reales acontecidos dentro del Universo DC vinculados a delincuentes con poderes. Aunque se desconoce si algún otro personaje de Superman formará parte del reparto principal del spin-off, Clark Kent y Lois Lane no lo harán.

En este punto, hay que recordar que Wendell Pierce, que encarnó al editor del Daily Planet Perry White en Superman, dejó caer su aparición en el proyecto: "Se ha hablado un poco de una serie de televisión sobre Jimmy Olsen. Soy su jefe, así que no puede trabajar sin mí".

GORILLA GRODD, UN GRAN CASO

El primer gran antagonista de la serie será Gorilla Grodd, uno de los villanos clásicos de DC. Creado en 1959, el personaje es un gorila superinteligente con potentes habilidades telepáticas que ejerce su autoridad sobre la oculta Ciudad Gorila. Aunque históricamente ha sido archienemigo de Flash, en esta ocasión su actividad criminal se cruzará con los reporteros de Metrópolis.

Respecto al futuro de Superman, David Corenswet y Nicholas Hoult volverán a interpretar al Hombre de Acero y a Lex Luthor en Man of Tomorrow, secuela que se estrena en cines el 9 de julio de 2027. En palabras del propio Gunn, será "una historia tanto de Superman como de Luthor" con ambos "trabajando juntos hasta cierto punto" frente a un enemigo superior". Según las últimas informaciones, podría ser Brainiac.

Pero antes, la franquicia tiene cita con otra integrante de la superfamilia: el 26 de junio de 2026 llegará a cines Supergirl, con Milly Alcock retomando su rol de Kara Zor-El tras su cameo al final de Superman. Dirige Craig Gillespie (Cruella), a partir de un guion de Tom King (Supergirl: Woman of Tomorrow) junto a Ana Nogueira y Otto Binder, y contará en su elenco con Jason Momoa, quien encarnará al violento cazarrecompensas intergaláctico Lobo.

"Mientras celebra su 21º cumpleaños, Kara Zor-El viaja por la galaxia con su perro Krypto. En el camino conoce a una joven llamada Ruthye y termina embarcándose en una sangrienta misión de venganza", reza la sinopsis del largometraje.