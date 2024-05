Estas son todas las canciones que suenan en la parte 1 de la temporada 3 de Los Bridgerton

MADRID, 26 May. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de Los Bridgerton ya ha aterrizado en Netflix con sus primeros cuatro capítulos arrasando, una vez más, en audiencias. Y con el regreso de los romances palaciegos, también han vuelto sus icónicas versiones de canciones populares en formato de cuarteto de cuerda.

Esta entrega cuenta con una gran novedad, y es que la historia de amor entre Penelope y Colin está acompañada, además, por su primera canción original, compuesta especialmente para la temporada 3.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La canción titulada All I Want, escrita por Rogét Chahayed, Wesley Singerman, Taylor Dexter y Nicole Cohen, se ha convertido en la primera pista original de la serie. Kris Bowers, compositor y arreglista para las agrupaciones orquestales en la ficción, fue el encargado en transcribir el tema para los instrumentos de cuerda.

Las temporadas anteriores han contado con versiones de canciones de artistas como Ariana Grande, Shawn Mendes, Nirvana, Madonna, Rihanna, Robyn o Harry Styles. Ahora, esta tercera temporada, el protagonismo musical ha recaído principalmente en dos grandes estrellas del momento: Taylor Swift y Billie Eilish.

Y es que cada entrega ha tenido por banda sonora las canciones más escuchadas durante la época de su lanzamiento, como es ahora el álbum de The Tortured Poets Department, de Swift, o Hit Me Hard And Soft, el recién estrenado proyecto de Eilish.

Estas versiones, que mezclan lo clásico con lo pop, se han convertido en un elemento distintivo del serial de época de Netflix. Ha sido el supervisor musical de la serie, Justin Kamps, quien ha recorrido, a través de Tudum, los temas que suenan en la primera parte de la tercera temporada de Los Bridgerton y los momentos a los que acompañan:

EPISODIO 1

- 'abcdefu' de Gayle versionada por Vitula

"Vaya manera de comenzar la temporada con este arreglo", comienza Kamps sobre el tema. "Si ves a Gayle interpretando la canción, todo el mundo la corea a gritos. La energía de la canción refleja lo que siente Penelope cuando consigue que todo el mundo le mire", señala el supervisor musical.

EPISODIO 2

- 'Dynamite' de BTS versionada por Vitamin String Quartet

"La podemos escuchar en una de las escenas de baile. Es ligera y bailable, lo que la hace perfecta para la coreografía de nuestros bailarines", ha explicado Kamps.

"bridgerton" dizisinin 3. sezonunun 2. bölümünde arka planda dynamite" (orchestral ver.) çalıyor 😭 bts and queen dynamite you will always be famous 😌🫶🏻 pic.twitter.com/YWTuNhdJVl — lilian⁷ | rpwp (@iangyu_) May 16, 2024

- 'Jealous', versionada por Shimmer y original de Nick Jonas

Tal y como indica su nombre, esta canción suena cuando Penelope finalmente se encuentra a gusto con su pretendiente y Colin "observa la escena desde la otra punta de la sala y comienza a sentirse un poco celoso", asegura el supervisor.

EPISODIO 3

- 'Cheap Thrills' de Sia versionada por Vitamin String Quartet

"Es un tema increíble y una entrada genial al baile", sentencia Kamps sobre la canción, que sirve de presentación al baile de la innovación.

QUE PERFEIÇÃO CHEAP THRILLS INSTRUMENTAL E COM VIOLINO QUE LINDO CARA, BRIDGERTON TE AMO! QUE MOMENTO QUE MOMENTO LINDO! pic.twitter.com/UtX7e4qf45 — guapa 🌙🌙𐚁 30 fs13, TUA, HTGAWMurder na veia bey (@guannpa) May 18, 2024

- 'Happier Than Ever' de Billie Eilish versionada por Vitamin String Quartet

"Colin ve a Penelope bailar con Lord Debling y casi le confiesa sus sentimientos en ese momento, pero simplemente se limita a verla bailar con Lord Debling en vez de con él", confiesa Kamps sobre la escena, asegurando que esta pista concuerda tanto con los bailarines como con la escena.

la escena de colin mirando celoso a penelope bailando happier than ever de billie eilish con lord debling fue cine 🚬 #BRIDGERTON pic.twitter.com/B6CrcTG14l — ᴀʀʏᴀ (@juegoofthrones) May 17, 2024

EPISODIO 4

- 'Snow On The Beach' de Taylor Swift y Lana del Rey versionada por Atwood Quartet

Este tema interpretado por dos de las artistas más grandes del momento coincide con la decisión de Colin de confesarle a Penelope lo que siente por ella. "No puede creer que esto le esté ocurriendo a ella y sobre eso va la letra", explica el supervisor.

- 'Give Me Everything' de Pitbull versionada por Archer Marsh

Esta pista, más alejada a lo que la serie está acostumbrada a arreglar musicalmente, "es una explosión de emociones para los dos que se ha cocinado hasta este momento", tal y como explica Kamps, que define el tema de Pitbul como una "liberación catártica".