Penélope (Nicola Coughlan) y sus escenas de sexo en Los Bridgerton 3 "lo más desnuda posible"

Con el estreno de la tercera temporada de Los Bridgerton, los fans de la aclamada serie han podido regresar al exitoso drama de época de Netflix, En esta ocasión, los protagonistas son Penélope Featherington y Colin Bridgerton, interpretados por Nicola Coughlan y Luke Newton.

La actriz ha recibido numerosas críticas por su cuerpo, por lo que ella misma decidió tomar una decisión para contestar a dichos comentarios. Así lo ha asegurado en una entrevista concedida a Stylist, donde ha comentado cómo planificaron las numerosas escenas de sexo de esta nueva temporada.

"Pedí específicamente que se incluyeran ciertas líneas y momentos. Hay una escena en la que estoy muy desnuda ante la cámara, y esa fue mi idea, mi elección. Simplemente lo sentí como un gran 'idos a la mierda' en toda la conversación en torno a mi cuerpo; fue increíblemente empoderador", ha celebrado la intérprete.

Coughlan lleva muchos años recibiendo comentarios despectivos e insultos por su cuerpo. En 2018, escribió una columna en The Guardian donde pedía que se la juzgara por su trabajo y no por su físico. Cuatro años después, en 2022, la situación no cambió y se vio forzada a emitir un duro comunicado -ya eliminado- en Instagram.

"Es realmente difícil soportar el peso de miles de opiniones sobre tu apariencia que te envían directamente todos los días", lamentaba la actriz. "Si tienes una opinión sobre mi cuerpo, por favor, no la compartas conmigo", sentenciaba, dejando claro que lo último que quería era seguir recibiendo ese tipo de comentarios.

Ahora, en Los Bridgerton 3, ha decidido dar un nuevo paso al frente y mostrarse desnuda en sus escenas más íntimas. Aunque en un primer momento no lo veía con buenos ojos, acabó convenciéndose. Los diseñadores de vestuario la enviaron a casa con un tanga que usaría en el rodaje y su reacción fue bastante contraria. "Fui al baño y me miré en el espejo de cuerpo entero. Estaba como: '¡Por supuesto que no!' Lo escondí en el fondo del cesto de la ropa sucia. Pensé: '¿Cómo voy a hacer esto?'", relata.

Pero una vez que se pusieron a rodar las secuencias, todo fue mucho más sencillo de lo que ella pensaba. "Al final del día, ambos estábamos acostados bajo una manta, sin ropa, simplemente relajándonos. Pensamos: 'Por eso los nudistas lo hacen'", bromea. La Parte 2 de la tercera temporada de Los Bridgerton se estrena en Netflix el 13 de junio.

Gonzalo Franco