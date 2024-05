La showrunner de Los Bridgerton explica la escena de sexo más polémica de la temporada 3

MADRID, 21 May. (CulturaOcio) -

La temporada 3 de Los Bridgerton ha incluido una de las escenas más icónicas y apasionadas de las novelas de Julia Quinn... y también la que más está dando que hablar entre el público. La secuencia incluye algunos cambios respecto al material original y la showrunner Jess Brownell ha explicado cómo se concibió la toma.

((ATENCIÓN:ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En los minutos finales del episodio 4, Penelope Featherington (Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton) están sentados en un carruaje. Colin había seguido a Pen fuera del baile después de que ella se fuera de repente. Pen no quería hablar con Colin, ya que su interrupción minutos antes había llevado a su pretendiente, Lord Debling (Sam Phillips), a decidir no proponerle matrimonio. Pero mientras los dos se miran cara a cara en el carruaje, Colin confiesa sus sentimientos por Pen.

En el libro, Colin ve a Penelope subir a un carruaje y decide seguirla por su seguridad. Al hacer esto, termina descubriendo que Penelope es Lady Whistledown. Los dos discuten, ya que Colin está preocupado por la reputación de Penelope, pero terminan reconciliándose. "Nos pareció un poco pronto para que Colin se enterara. Creo que queríamos que la primera mitad de la temporada realmente tratara sobre el objetivo de Penelope de encontrar un marido y sobre el desarrollo de la relación entre Colin y Penelope. Sentimos que al dividir la temporada en dos partes, la segunda mitad se centraría más en estos conflictos más grandes, en el secreto de Whistledown", explicó Brownell a TV Guide.

En la escena del carruaje, se puede ver a Colin haciendo una pausa para esperar la reacción de Pen antes de continuar, una decisión consciente que Brownell también ha explicado. "Es muy importante enviar un mensaje al público moderno sobre la importancia del consentimiento y también mostrar que el consentimiento puede ser increíblemente sexy. Creo que la forma en que Colin le pregunta si está bien que haga más simplemente aumenta la comunicación entre la pareja y crea más deseo entre ellos", argumentó.

La canción elegida para la secuencia fue una cover de Give Me Everything de Pitbull interpretada por Archer Marsh, tema que eligió la showrunner. "Justin Kamps, que es nuestro supervisor musical, al comienzo de la temporada me dio una lista de reproducción con un montón de nuevas versiones de canciones pop. Y escuché esa canción sin saber cuál era al principio, y pensé que era perfecta para la escena porque la escena del carruaje es el clímax de múltiples años de anhelo, amistad y amor no correspondido. Y entonces para ese momento necesitaba sentir que tenía un crescendo gigante", apuntó.

"Habíamos probado un par de otras canciones románticas más suaves, pero ninguna parecía llegar de la manera correcta. Y esa canción de Pitbull, no recuerdo haber sido una gran admiradora de ella cuando salió. Pero ahora estoy obsesionada", confesó.