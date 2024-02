Archivo - Sofía Vergara: "Rodando Griselda me he lesionado de por vida"

Archivo - Sofía Vergara: "Rodando Griselda me he lesionado de por vida" - NETFLIX - Archivo

MADRID, 2 Feb. (CulturaOcio) -

Sofía Vergara saltó a la fama con Modern Family y, para rodar Griselda, la intención era borrar por completo al personaje de la comedia, Gloria. La intérprete hizo un gran trabajo para meterse en el papel, hasta el punto de lesionarse la espalda.

En un vídeo para Netflix, Vergara contó cómo fue su proceso a nivel físico para dar vida a Griselda Blanco. "Quería hacer que los movimientos y gestos de Griselda fueran completamente diferentes a los de mi personaje que interpreté durante once años en Modern Family. Esa era una de mis principales preocupaciones. Quería no caminar como Gloria o yo, no pararme así, no usar mis manos de ninguna manera que fuera sexy y muy latina, como soy yo", expuso.

Sofía Vergara's physical performance of Griselda is a world away from her character on Modern Family. Here's how she did it: pic.twitter.com/wRkPhwlm46 — Netflix (@netflix) January 29, 2024

"Creé esta posición corporal que, después de tres meses, me dio problemas. Me tuvieron que infiltrar en la parte baja de la espalda por caminar en esa mala posición, y luego tuve que hacerlo tres meses más. Creo que me he lesionado la espalda para siempre. Pero pensé que el personaje necesitaba que cambiara mi cuerpo, necesitaba que usara Spanx para intentar, ya sabes, sostener mi trasero y mis pechos, y darle forma a mi cuerpo de manera diferente a Gloria Pritchett y a mí", añadió.

Además de cambiar su forma de caminar, Vergara se sometía a un largo proceso diario de maquillaje y peluquería. ""Eran horas. Tenía una peluca. Eran muchas cosas. Los dientes, la peluca, la nariz, plástico aquí y allá", relató en una entrevista con The Kelly Clarkson Show.

"No sentimos la necesidad de igualar exactamente a Griselda", dijo el showrunner Eric Newman a The Hollywood Reporter. "Lo que necesitábamos era que la gente olvidara que estaba viendo a Sofía Vergara. Y fue una desaparición suficiente como para que no fuera otra persona. Era una sombra de Sofía. Y funcionó muy bien", añadió.