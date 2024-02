Sofía Vergara vuelve a hablar de su "estúpido acento" en inglés y reconoce que limita su trabajo en Hollywood

MADRID, 25 Ene. (CulturaOcio) -

Sofía Vergara acaba de estrenar Griselda, su nueva serie para Netflix en la que da vida a la narcotraficante colombiana Griselda Blanco. Recientemente, la actriz protagonizó una polémica con Pablo Motos, el presentador de El Hormiguero, cuando este se burló de su acento latino al hablar inglés. En aquel momento, ella se defendió, pero ahora reconoce también que le supone un obstáculo para conseguir trabajo en Hollywood.

La intérprete ha concedido una entrevista Los Angeles Times en la que ha desvelado los inconvenientes que le genera su forma de hablar inglés. "Siempre estoy buscando personajes porque no hay mucho que pueda interpretar con este estúpido acento", indica la intérprete de Barranquilla, conocida mundialmente por su papel de Gloria Pritchett de Modern Family.

"No puedo interpretar a una científica ni estar en La Lista de Schindler. Mis trabajos como actriz son algo limitados", insiste Vergara. Y es que, precisamente, la actriz lleva ya semanas señalando que le encantaría poder enfocarse en otro perfil de personaje. Concretamente parecen llamarle los papeles de científica.

En una entrevista concedida a Europa Press, Vergara aseguraba que tener que hacer de narcotraficante no es lo único que le interesa interpretar en Hollywood. "Desafortunadamente, son historias que gustan mucho. Me encantaría traerles un proyecto de los cafeteros de Colombia o de una mujer científica en Colombia... pero desafortunadamente no es por lo que los estudios te están dando el dinero", indicaba.

En cualquier caso, agradecía haber podido dar vida a una mujer como Griselda, papel con el que trata de mostrar una nueva faceta. "Como no hay mucho personaje para mí, cuando supe de ella me hizo ilusión porque es colombiana, mujer y yo viví en esa época, mi hermano murió en Colombia y era parte de ese negocio... Yo me sentía muy relacionada y pensé que era un papel interesante", añadía entonces la actriz.

"Cuando hice esas escenas, había cierta ira y muchas cosas sobre mi educación, de dónde vengo y quién soy", comenta en la nueva entrevista. "Les entiendo porque todas esas personas que han hecho cosas realmente malas, no siempre son malas. Creen que están haciendo lo correcto para la gente. Es absurdo, sí, porque están haciendo cosas horribles, pero yo entendía la mentalidad", sentencia.