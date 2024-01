Sofía Vergara aclara su polémica con Pablo Motos: "Hay muchas cositas que sí eran verdad"

MADRID, 23 Ene. (CulturaOcio) -

Sofía Vergara ha querido pronunciarse después de la polémica desatada a raíz de la entrevista que concedió en el programa El Hormiguero de Antena 3. La actriz, que visitó España para presentar Griselda, su nueva serie de Netflix, ha explicado su aparente confrontación con Pablo Motos que rápidamente se hizo viral y ocupó titulares en todo el mundo.

La intérprete ha acudido a 'Ventaneando', un programa de TV Azteca, donde ha sido preguntada sobre lo sucedido con el presentador español. Vergara ha sido tajante al respecto. "La entrevista con Pablo fue como amigos. A mí me dijeron 'para que sea chistoso, métete con él'", asegura la actriz de Modern Family.

"O sea, no hay ningún problema, yo no tengo ningún problema con él, lo adoro, me encanta su programa. Estábamos tomándonos el pelo entre los dos", insiste Vergara. Unas declaraciones que coinciden con las que realizó Motos unos días atrás en su programa.

"Viene Sofía Vergara, conectamos muy bien y le digo: 'Sofía, vi una entrevista que te hizo Kevin Hart en la que no le dejabas ni caminar. Estabas todo el rato vacilándole y él vacilándote a ti. Podríamos hacer como si fuésemos dos viejos amigos. Tú me vacilas y yo te vacilo a ti", afirmaba el presentador.

"Bajamos aquí abajo, hicimos un programa de puta madre, nos lo pasamos muy bien. Solo hay que ver el programa, nos lo estamos pasando muy bien. El público se ríe", exponía también Motos. "Intento no leer nunca lo que dicen de mí, pero, por lo visto, llegó hasta Argentina. Lo siento muchísimo por toda la gente que se ha molestado por una cosa que jamás sucedió. Ella nunca se molestó", sentenciaba.

Sin embargo, hay un detalle que Vergara ha reconocido que sí fue real. Se trata del momento en el que Motos criticó su acento al hablar inglés. Una de las periodistas de Ventaneando le indica a la actriz que su aplaudida respuesta se ha convertido en "una bandera para defender a los latinos".

"Bueno, porque hay muchas cositas que sí eran verdad", matiza entonces la intérprete, dejando claro que esa réplica sí fue auténtica. Sin embargo, de nuevo cuenta que todo se hizo bajo la premisa de pasarlo bien. "Nada fue con mala intención, yo lo quiero mucho", concluye Vergara. Griselda se estrena en Netflix el jueves 25 de enero.