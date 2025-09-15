MADRID, 15 Sep. (CulturaOcio) -

La actriz Sofía Vergara no acudió a la gala de los Emmy 2025, donde tenía previsto presentar el premio a mejor actor en una miniserie, serie de antología o película. Poco después de que la ceremonia llegara a su fin, la intérprete de Modern Family y Griselda explicó el motivo: una alergia que le dejó un ojo hinchado.

Cuando la gala de los Emmy ya había llegado a su fin, la propia actriz publicó en Instagram una foto en la que aparece con un ojo notablemente hichado.

"No he podido llegar a los Emmys pero sí a Urgencias", expresó la intérprete, haciendo un guiño a la serie antaño protagonizada por Noah Wyle, uno de los grandes vencedores en esta edición de los Emmy. "¡Perdón por haber tenido que cancelar! ¡Una alergia en los ojos justo antes de entrar al coche!", reza la publicación.

Al igual que ya hizo en la serie Urgencias, Wyle vuelve a dar vida a un médico de la unidad de urgencias de un hospital en la ficción de HBO The Pitt. La serie fue premiada como mejor serie dramática en los Emmy y Wyle, por su parte, se alzó con la estatuilla en la categoría de mejor actor de una serie dramática. Además, su compañera de elenco Katherine LaNasa fue premiada como mejor actriz de reparto en una serie dramática.

Vergara, que iba a presentar en la gala el premio a mejor actor en una miniserie, serie de antología o película, fue sustituida por las actrices de The Hunting Wives Malin Akerman y Brittany Snow. Stephen Graham se alzó con el galardón por su papel en Adolescencia, serie de la que también es creador junto a Jack Thorne y que obtuvo series galardones, incluyendo mejor miniserie o serie de antología.