El hijo pródigo vuelve en el tráiler de la temporada 2 The Pitt, publicado por error por una estrella de la serie

MADRID, 21 Ago. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de The Pitt llegará a HBO Max en 2026 y HBO Max ha lanzado el primer tráiler... que ya llevaba casi un día circulando por redes sociales. Fue la actriz Fiona Dourif, que en la serie da vida a la joven doctora Cassie McKay, quien publicó el avance unas horas antes por error.

El vídeo, que la intérprete ya ha borrado pero que sigue surcando las redes y que ahora ya ha sido lanzado oficialmente, muestra al doctor Robby (Noah Wyle) y su equipo en un nuevo turno en el hospital, que en esta ocasión tendrá lugar un 4 de julio. Se trata del Día de la Independencia en Estados Unidos, una de las mayores festividades del año en el país.

En el avance, la recepcionista de la unidad de urgencias da la bienvenida al personaje de Wyle proclamando: "El hijo prodigo está de vuelta". Además, adelanta el frenético turno de trabajo al que tendrán que hacer frente Robby y sus compañeros, con alguien convulsionando en una camilla, una arriesgada intervención en quirófano e incluso con la policía irrumpiendo en el hospital.

La segunda temporada de The Pitt mantendrá el mismo formato que la primera, mostrando el acelerado turno de 15 horas, una por capítulo, del personal médico del servicio de urgencias de un hospital ubicado en Pittsburgh.

Junto a los ya mencionados Wyle y Dourif, completan el reparto de la serie Patrick Ball, Katherine LaNasa, Supriya Ganesh, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell y Shabana Azeez. No obstante, el pasado mes de julio se reveló que Tracy Ifeachor, quien dio vida a la doctora Collins en la primera entrega, no volverá a la serie en los nuevos capítulos.

The Pitt está creada por R. Scott Gemmill, uno de los responsables del drama médico Urgencias (ER), que Wyle protagonizó junto a George Clooney, Anthony Edwards, Julianna Marguilies, Eriq La Salle, Sherry Stringfield o Laure Innes.