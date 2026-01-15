Ni los guionistas de Stranger Things pueden explicar este error en el final de la serie

Ni siquiera los guionistas de Stranger Things pueden explicar este error en el final de la serie - NETFLIX

MADRID, 15 Ene. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Netflix Una última aventura, documental de dos horas sobre cómo se hizo la quinta y última temporada de Stranger Things. En esos vistazos a reuniones, rodajes y debates creativos, el especial detrás de las cámaras revela que incluso dentro del equipo de guionistas hay quien está de acuerdo con una de las críticas más repetidas sobre la batalla final.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Una de las grandes quejas hacia el último episodio de Stranger Things gira en torno a la lógica interna del Mundo del Revés y de El Abismo, el escenario de la ofensiva final en el que el Azotamentes se manifiesta como una amenaza de escala descomunal antes del asalto contra Vecna. Si la mente colmena dispone de múltiples criaturas y monstruos a su servicio como demogorgons, demoperros y demomurciélagos, ¿por qué los protagonistas no se topan con horadas de estos temibles enjendros defendiendo la zona?

Eso, precisamente, planteó Paul Dichter, uno de los guionistas de la sala de escritores de la serie, que defendió que resultaba difícil justificar un vacío absoluto de amenazas más allá del Azotamentes y Vecna. "Tiene que haber monstruos en El Abismo, tiene que haber demogorgons, murciélagos, perros, algo; es una locura que no haya nada ahí dentro, creo yo", expone en el documental.

Entre las explicaciones que se dieron para sostener la elección final, el propio making of muestra que parte del equipo creativo temía que el público estuviera fatigado del demogorgon tras haberlo utilizado antes en un enfrentamiento de gran escala. Respecto a un argumento que lo justificara dentro de las normas del universo de Stranger Things, Matt Duffer explicó en una entrevista que se debe a que "Vecna no esperaba este ataque sorpresa en su propio territorio. Ni en un millón de años podría imaginarlo".

De todas formas, el cocreador del fenómeno de Netflix también reveló que "hablamos de tener una batalla con demos encima de la batalla contra el Azotamentes", pero que pensaron que "para qué necesita Vecna los demos si el Azotamentes es esta cosa gigantesca y puede atacarlos". "No necesita a su pequeño ejército de hormigas para atacar, va a ocuparse él mismo", apunta.

No es, en cualquier caso, el único momento del documental que el público considera que deja al descubierto las costuras del cierre de Stranger Things. El propio Duffer reconoce en él que el equipo llegó a iniciar el rodaje del último episodio sin tener el guion terminado. "Ni siquiera sabemos qué está pasando", comenta Montana Manirisco, asistente de producción. En la misma línea, el director admite que "aún no he leído todo el episodio y ya lo estamos rodando".