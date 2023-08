La sinopsis oficial del final de Riverdale revoluciona el timeline de la serie - THE CW

MADRID, 10 Ago. (CulturaOcio) -

Riverdale llegará a su fin con su temporada 7. El episodio 20 de la entrega será el último y The CW ya ha lanzado su sinopsis, que parece alterar por completo el timeline de la ficción.

"De vuelta al presente y añorando su vida anterior en Riverdale, Betty (Lili Reinhart), de 86 años, recurre a una amiga especial para que la ayude a revivir su último día del último año de instituto con sus amigos tal como eran, con sus recuerdos restaurados", reza la sinopsis del capítulo, escrito por Roberto Aguirre-Sacasa.

Como recordarán los fans de la serie, a Betty y sus amigos se les borraron los recuerdos cuando los llevaron a la línea temporal de la década de 1950. De esta manera, la sinopsis plantea algunas preguntas, entre ellas si el hecho de que Betty tenga 86 años en la actualidad significa que nunca regresaron a la línea temporal correcta.

Al inicio de la temporada 7 parece que el objetivo era que la pandilla pudiera regresar al presente, algo que el actor Mädchen Amick cuestionó y dejó en el aire. "No sé si debería responder. No, no salimos de la década de 1950. Supongo que tal vez eso sea un gran spoiler. Diré que veréis a los personajes en diferentes dimensiones, que podréis ver muchos finales que están fuera de la década de 1950. Puedo decirlo de esa manera. Creo que eso es decir suficiente", declaró a Decider.

Lili Reinhart, KJ Apa, Camila Mendes, Cole Sprouse, Madelaine Petsch, Madchen Amick, Casey Cott, Charles Melton, Vanessa Morgan y Drew Ray Tanner protagonizan Riverdale. El episodio final llegará a The CW el próximo miércoles 23 de agosto.