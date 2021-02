El creador de Riverdale explica el agujero de guion del salto temporal

Imagen de la quinta temporada de Riverdale - THE CW - Archivo

MADRID, 14 Feb. (CulturaOcio) -

La temporada 5 de Riverdale ha incluido un salto temporal de siete años, dejando en el aire si Archie Andrews y sus amigos están en el futuro o si los episodios tienen lugar en el presente. El creador y productor ejecutivo Roberto Aguirre-Sacasa ha arrojado luz sobre el asunto y ha aclarado la duda en una reciente entrevista.

Aguirre-Sacasa había desvelado anteriormente que su intención era evitar referencias de tiempo específicas en la serie. Sin embargo, esto cambió en el episodio 5x04, titulado Purgatorio, cuando Veronica (Camilla Mendes) le dice a su esposo: "Es 2021, Chad. ¿No lo has escuchado? Las mujeres pueden tenerlo todo ahora". Cabe destacar que esta escena tiene lugar siete años después de la graduación de los protagonistas.

"La estética siempre será atemporal, pero lo dejamos pasar. Es gracioso y no estoy seguro, pero creo que en alguna pancarta del episodio de graduación se puede leer: 'Felicidades, clase de 2021'", confesó el creador en una entrevista con ET. "Es un fastidio no tener las vacaciones de verano naturales entre las temporadas 4 y 5, porque eso resalta lo alocada que es la línea temporal de Riverdale. Pero sí, parece que estamos finalmente en la actualidad, aunque la estética seguirá siendo, con suerte, tan atemporal como siempre", aclaró.

"Después de pasar siete años lejos de Riverdale, Archie regresa y descubre que todo está ahora bajo el control de Hiram Lodge y a punto de convertirse en una ciudad fantasma. Cuando Toni le pone al día con lo que ha estado sucediendo, Archie se acerca al resto de la pandilla para regresar a casa", reza la sinopsis del episodio 5x04.