Así han cambiado los personajes de Riverdale tras el salto temporal de 7 años

La temporada 5 de Riverdale ha dado el esperado salto en el tiempo. La ficción retoma la historia de sus personajes siete años después de su graduación de Riverdale High. Tras este giro en el episodio 5x04, así es como estarán los protagonistas durante el resto de la temporada, ya en su vida adulta.

ARCHIE ANDREWS

"Había estado buscando ir a la Academia Naval. Hablamos mucho sobre las opciones que tienen los estudiantes de secundaria cuando se gradúan. No todo el mundo está destinado a la universidad. Mucha gente se une al ejército. Riverdale es la historia del épico viaje de Archie como héroe. Parecía que uno de los viajes arquetípicos que emprenden los héroes es ir al ejército o ir a la guerra y aprender sobre sí mismos. Archie dice que siempre está tratando de estar a la altura de la memoria de Fred y esta podría ser una manera de aprender", declaró el creador, Roberto Aguirre-Sacasa, a The Wrap. "En cuanto a tener una carrera superexitosa, os diré que estéis atentos. Queda mucho más por venir", agregó.

VERONICA LODGE

she’s gonna serve the riverdale time jump pic.twitter.com/pouGga4Ccr — veronica brainrot | asha’s bby (@SAMSWILLOWS) February 9, 2021

"Veronica ha sido definida por su relación y su antagonismo con su padre. Cuando estábamos concibiendo cuál es el lugar más sorprendente donde podemos encontrarla, pensamos: '¿Qué pasa si sigue los pasos de sus padres y se ha casado con un chico que tiene algunas similitudes con su padre, que es una figura tan importante en su vida?' Quedaba bien que Veronica hubiera tomado decisiones apresuradas y tratado de aferrarse a las ideas de quién estaba destinada a ser. Chad tiene algunas cualidades muy atractivas. Él es guapo, ambicioso, le recuerda a su padre de manera extraña", apuntó el creador.

BETTY COOPER

If there was any character that should get a Clarice Starling character arc, it’s Betty Cooper and they lean really hard into Silence of the Lambs references in this latest episode. Also, a great From Dusk Till Dawn musical number. I hate those usually... #Riverdale pic.twitter.com/8OcOZJOIDa — Schlock Horror (@SchlockHorror) February 11, 2021

"Gran parte de la vida de Betty ha sido definida por el asesino que atrapó, por el hecho de que el legado de su familia está entrelazado no con uno, sino con dos o más asesinos en serie. Como Charles le dijo en el segundo episodio: 'Mi objetivo es que te unas al FBI y te unas a mí'. Pensamos en Betty haciendo precisamente eso, unirse al FBI para cazar asesinos en serie y que representase una fuerza del bien, en contraposición al mal como su padre o su hermano", dijo Aguirre-Sacasa.

JUGHEAD JONES

"My friends all call me Jughead."



"Cool, no follow-up questions."#Riverdale pic.twitter.com/W6TZVVAfc5 — Riverdale After Dark: A Riverdale Podcast (@RiverdaleDark) February 11, 2021

"Es algo que nos pareció correcto, que Jughead, que era nuestro personaje más extraño, es el que busca esa conexión con los demás un año después. En cierto modo, es un personaje noble y honorable y ha decidido tratar de honrar el pacto que hizo con sus amigos. Más adelante en la temporada descubriremos que hay una razón por la que Jughead está en la costa este. Pero había algo de melancolía en el episodio de graduación y parecía que Jughead era el personaje perfecto para capturar todos esos sentimientos", reveló.

TONI TOPAZ

#Riverdale jumps ahead seven years tomorrow and if you’ve loved Toni Topaz since day one, you’ll be emotional like me cause our girl is a main character and is bringing her A game ❤️😭 pic.twitter.com/X25dRqdcW9 — Nora Dominick (@noradominick) February 10, 2021

"Definitivamente habrá una respuesta a la pregunta de quién es el padre del bebé de Toni, pero habrá algunos episodios más antes de que eso suceda", adelantó.

CHERYL BLOSSOM

Who wants their portrait painted by Cheryl now? 🙋‍♀️🎨 pic.twitter.com/WW8kcSaZos — Riverdale Writers Room (@RiverdaleWriter) February 11, 2021

"Con Cheryl siempre pensamos en ella como una heroína gótica. Ella quemó la mansión Thornhill al final de la temporada 1. Pensamos que en un guiño a eso, sería genial si ella estuviera reconstruyendo la casa durante siete años y que fuera un poco como la casa de Winchester, que Cheryl realmente pensó que estaba maldita. Y la única manera de detener esa maldición sería renovar y construir para siempre Thornhill", contó sobre la protagonista.