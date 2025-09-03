Noah Hawley, creador de Alien Planeta Tierra, explica el flashback del 1x05 y su conexión con Alien: El octavo pasajero

MADRID, 3 Sep. (CulturaOcio) -

El quinto episodio de Alien: Planeta Tierra, la serie que expande el universo creado por Ridley Scott en 1979, ha sido concebido por su creador, Noah Hawley, como un homenaje al clásico original. Titulado En el espacio nadie..., inspirado en el eslogan de Alien, el octavo pasajero ("En el espacio nadie puede oír tus gritos"), el capítulo ambienta sus acontecimientos antes del piloto, sitúa la acción en la Maginot y funciona como una "mini película" según asegura Hawley.

"Es literalmente lo mismo. Usamos los planos originales. La mayoría de las salas, el puente, el comedor, los pasillos... están copiados de la Nostromo", afirma en una entrevista con Deadline Hawley, responsable de la dirección y el guion del 1x05, que está disponible en Disney+. Solo algunos espacios, como la cámara criogénica o la sala de comunicaciones, fueron modificados para ser "más grandes".

"Teníamos que mostrarle al público que esto no solo es Alien, sino el Alien de Ridley Scott", insiste el creador explicando que lo fundamental del episodio era garantizar la autenticidad para que resonase lo máximo posible con la primera película de la saga: "Usar la nave icónica era primordial. Tenía que dar la sensación de ser El octavo pasajero. Aunque Hawley tampoco ha querido olvidarse del artífice de la querida segunda entrega de la franquicia: "También el de James Cameron. Ese retrofuturismo temprano es muy importante".

El capítulo refuerza esa atmósfera original con elementos visuales que remiten directamente a la película de 1979. "Tenemos muchas cadenas", comenta Hawley al recordar uno de los icónicos detalles de la Nostromo. "En el set ni siquiera estaban sujetas a nada, simplemente colgaban. Pero esa estética es lo que diferencia a Alien de Star Wars o Star Trek. Si las cosas están oxidadas, si gotean, si hay humedad... todo eso es esencial para la sensación que transmite", añade el cineasta.

La narrativa también recupera algunos de los temas originales, como la explotación laboral y la avaricia. "Uno de los grandes aspectos de la primera película era cómo se quejaban esos tipos de lo poco que cobraban trabajando para la empresa", señala Hawley. En el nuevo episodio de Alien: Planeta Tierra esa crítica se encarna en Petrovich, un miembro de la tripulación que traiciona a sus compañeros y negocia para abandonar la misión: "Cree que no le pagan lo suficiente, así que cuando Boy Kavalier le hace una oferta piensa: 'perfecto, volveré a casa como un hombre rico'. Hay un elemento de codicia que es completamente coherente con la forma en que actuaban los personajes en El octavo pasajero".

El capítulo, sin embargo, no se limita a la reverencia. También amplía la mitología de la saga con nuevas criaturas cuya presencia y mitología irá a más: "Todas estas criaturas han llegado para quedarse. La razón por la que existen es porque ya no puedes dar al espectador de hoy la misma novedad que supuso el xenomorfo en 1979. El huevo, el abrazacaras, el estallido en el pecho ya no producen la misma sorpresa. La única forma de recrear esa horrible sensación de descubrimiento es con nuevas criaturas".

"Has visto todas las criaturas y ahora las iremos explorando más a lo largo de la temporada. Aún queda mucho por aprender sobre todas ellas", asegura Hawley en declaraciones que revelan que no habrá más nuevos alienígenas en Planeta Tierra, sino que se profundizará en los ya introducidos.

El desenlace del episodio incluye la aparición del edificio de la Corporación Weyland-Yutani, una entidad omnipresente de la saga sobre la que Hawley promete grandes revelaciones: "Lo increíble es que después de siete películas de Alien sabemos muy poco de cómo está organizada la humanidad y cómo es la vida en la Tierra. Lo único que conocemos es que existía Weyland-Yutani y que deseaban estas criaturas con todas sus fuerzas. La idea de Weyland-Yutani es tan crucial para la identidad de Alien que quiero darle al público la satisfacción de sentir que está viendo quién maneja ese lugar".

Con este capítulo, Alien: Planeta Tierra logra entregar una experiencia fiel a sus raíces mientras pisa nuevos terrenos narrativos. Tras su estreno, los tres episodios restantes de la primera temporada llegarán a Disney+ de forma semanal cada miércoles hasta el 24 de septiembre.