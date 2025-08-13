¿Cómo Encaja Cronológicamente Alien: Planeta Tierra En El Timeline De La Saga?

MADRID, 13 Ago. (CulturaOcio) -

Acaban de aterrizar en Disney+ los dos primeros episodios de Alien: Planeta Tierra, la serie que expande la franquicia iniciada por Ridley Scott en 1979. A pesar de ser el lanzamiento más reciente de la saga, dentro de la cronología de la saga Alien el proyecto de Noah Hawley (Fargo) es una de las primeras historias en acontecer.

Alien: Planeta Tierra ambienta su trama en el año 2120, es decir, dos años antes de los acontecimientos de la primera película, Alien: El octavo pasajero, el legendario filme dirigido por Scott y protagonizado por Sigourney Weaver.

Esto significa que la nueva serie, compuesta en su primera temporada por ocho capítulos, se ubica cronológicamente como el tercer proyecto del universo xenomorfo, quedando el orden de la siguiente forma: Prometheus (2089-2093), Alien: Covenant (2104), Alien: Planeta Tierra (2120), Alien (2122), Alien: Romulus (2142), Aliens (2179), Alien 3 (2179) y Alien: Resurrection (238).

Alien: Planeta Tierra funciona como punto de entrada autónomo a la franquicia, aunque siempre ayuda ver la primera Alien para contextualizar el horror del xenomorfo y entender el impacto original de la criatura. No obstante, sobre el papel no es necesario haber visto ninguna de las entregas de la saga para disfrutar de la nueva serie de Disney+.

"Cuando una misteriosa nave se estrella contra la Tierra, una joven y un variopinto grupo de soldados tácticos hacen un fatídico hallazgo que los pone cara a cara con la mayor amenaza del planeta", indica la sinopsis oficial del proyecto, que presenta una Tierra gobernada por cinco corporaciones: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic y Threshold. En esta era corporativa, los ciborgs (humanos con partes biológicas y artificiales) y los sintéticos (robots humanoides con inteligencia artificial) coexisten con los humanos.

Las reglas del juego cambian cuando el fundador y director ejecutivo de Prodigy Corporation descubre un nuevo avance tecnológico: los híbridos (robots humanoides dotados de consciencia humana). El primer prototipo, llamado Wendy, marca un nuevo comienzo en la carrera por la inmortalidad, cuya investigación se cruzará con formas de vida misteriosas y más aterradoras de lo que nadie podría imaginar.

Tras el estreno simultáneo de los dos primeros capítulos, el resto de los ocho episodios que conforman la temporada 1 de Alien: Planeta Tierra llegarán a Disney+ de forma semanal cada miércoles hasta finalizar su emisión el 24 de septiembre.