Muy malas noticias para la saga Alien

MADRID, 8 Sep. (CulturaOcio) -

Aunque ahora mismo Alien, la legendaria franquicia creada por Ridley Scott en 1979, se expande a través de Disney+ con la aclamada serie Alien: Planeta Tierra, la saga promete volver a la gran pantalla con la secuela de Alien: Romulus. Fede Álvarez, director de la película de 2024, ha actualizado el estado del proyecto a la vez que ha confirmado que no retomará la dirección en la segunda entrega.

"Acabamos de terminar el guion de una secuela de Romulus, pero en esta voy a pasar el testigo como director", revela el cineasta uruguayo en una entrevista con TooFab en la que también confirma que continuará involucrado en la producción de la película, desde donde está en plena búsqueda de sustituto: "Voy a producirla con Ridley Scott, y ahora mismo estamos intentando encontrar a un nuevo director".

Respecto a la decisión de no seguir al frente del proyecto, Álvarez recuerda que es lo habitual en una franquicia donde, a excepción del artífice de la saga, ningún director ha repetido función: "Salvo en el caso de Ridley, es lo que suele pasar. Los directores llegan, hacen una película y pasan el testigo al siguiente", explica Álvarez sobre un movimiento que encaja con el modelo de "antología de autor" que Alien ha practicado a lo largo de su historia con nombres como James Cameron (Aliens), David Fincher (Alien 3) y Jean-Pierre Jeunet (Alien: Resurrección).

"Pero escribimos el guion porque nos encanta lo que empezamos con Romulus y queremos continuarlo. Ahora solo necesitamos encontrar a un director que de verdad quiera ir a la yugular", añade el director sobre su permanencia en la franquicia tras el buen desempeño crítico y comercial de su largometraje.

Que el libreto de la secuela esté terminado y que Scott se mantenga como productor subraya la intención de dar continuidad inmediata a la línea abierta por Romulus. No hay detalles oficiales del argumento del nuevo filme, pero su final muestra a Rain (Cailee Spaeny) y Andy (David Jonsson), el androide defectuoso al que esta ha adoptado como hermano, huyendo en una nave que en principio los llevará a Yvaga, donde esperan encontrar una vida mejor.

La relación entre ambos personajes ofrece un fuerte ancla emocional para un segundo asalto, al que se suma que con ellos también viajan unos viales del fatídico compuesto fruto de los experimentos de Weyland-Yutani que, como se vio cuando el personaje de Isabela Merced se lo inyectó, da lugar a un peligroso híbrido humano-xenomorfo.

A la espera de ese nuevo capítulo cinematográfico, la franquicia continúa en Disney+ con Alien: Planeta Tierra, precuela de El octavo pasajero que sitúa la amenaza por primera vez de forma sostenida en la Tierra. Los cinco primeros episodios de la serie están disponibles en la plataforma de streaming, mientras que los tres restantes llegarán a la misma de forma semanal cada miércoles hasta el 24 de septiembre.