¿Es Saruman El Mago Oscuro De Los Anillos De Poder?

MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder ha vuelto a Prime Video con los tres primeros capítulos de de su segunda temporada. Y además del regreso de muchos de los personajes que presentó la primera temporada, como las pelosas Nori y Poppy, el mago conocido como el Extraño, Sauron o Galadriel, la ficción basada en la obra de J.R.R. Tolkien también ha traído nuevos personajes que ya han desatado nuevas teorías. Es el caso del mago oscuro encarnado por Ciarán Hinds.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Uno de los mayores misterios que quedó sin resolver tras la primera temporada de Los Anillos de Poder fue el verdadero nombre del personaje al que da vida Daniel Weyman. Así, los nuevos capítulos mantienen la intriga, siguiendo al mago o Istar en su viaje hacia las tierras de Rhûn, donde espera encontrar respuestas sobre quién es y su misión en la Tierra Media.

No obstante, muchos fans están convencidos de que tarde o temprano la serie revelará que el Extraño es en realidad una versión de Gandalf anterior a la de El Hobbit y la trilogía de El Señor de los Anillos, encarnada en su adaptación cinematográfica por Sir Ian McKellen.

Aunque por el momento la ficción no haya confirmado abiertamente esta hipótesis, no se puede negar que ha dejado muchas pistas que apuntan en esa dirección. Las más claras son un mítico consejo sobre la conveniencia de seguir al olfato en caso de duda o la búsqueda del bastón o la vara para el ahora amnésico mago.

Pero el Extraño, sea quien sea, no es el único Istar de esta temporada, que ya ha presentado a un mago oscuro, líder de las figuras de capa blanca que en la anterior entrega buscaban y finalmente se enfrentaban al personaje de Weyman, tras comprobar que no era Sauron.

El hechicero, al que da vida Hinds, mora en una especie de templo en Rhûn occidental y ordena a sus servidores ir en busca del Istar antes de que este sea demasiado fuerte. El personaje aparece así como una suerte de contraparte oscura del otro mago, su némesis, por decirlo así. Y es esta relación, así como su aspecto y porte, lo que ha hecho a muchos fans pensar que el nuevo mago podría no ser otro que Saruman, a quien encarnara Christopher Lee en las películas de Peter Jackson.

¿QUÉ DICE EL CANON?

Pero, de acuerdo a la obra de Tolkien, el mago oscuro de Rhûn no podría ser Saruman ya que este llegó a la Tierra Media en la Tercera Edad, mientras que los eventos de Los Anillos de Poder transcurren durante la Segunda Edad. De hecho, según la mitología de Tolkien, Saruman era un Maiar al servicio de Aulë conocido como Curumo y fue enviado junto a otros de su especie como magos en forma humana al incio de la Tercera Edad a la Tierra Media para ayudar a derrotar al señor oscuro.

No obstante, por esta misma razón el Extraño no podría ser Gandalf. Con todo, no sería de extrañar que la serie desafiase al canon a este respecto y hubiese optado por adelantar la llegada los Istari.

Un aspecto que sí resulta más problemático en cuanto a la teoría de que el mago oscuro sea en realidad Saruman tiene que ver con su presentación precisamente como villano o mago malvado. Tanto en los libros de Tolkien como en las adaptaciones de Jackson, Gandalf no descubre la corrupción de Saruman, jefe del Concilio Blanco y respetado y sabio líder de los Istari, hasta los eventos de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo.

Según esto, el Istari habría gozado de confianza y buena reputación durante siglos en la Tierra Media, algo que, si ya en Los Anillos de Poder se le presenta como malvado, no habría sido posible. De hecho, Saruman, como emisario de los Valar probablemente no fuese un villano ladino desde el principio, sino que la traición y su interés por el poder personal llegaría después por el influjo de Sauron, el señor oscuro.

Por otro lado, también podría ser que el personaje de Hinds sea un Istari nunca antes visto en las adaptaciones cinematográficas. Con esto en mente, el mago podría ser Alatar o Pallando, los Magos Azules mencionados en la obra de Tolkien, pero de los que nunca se habla con gran detalle en El Señor de los Anillos o la historia de la Tierra Media.