Showrunners de Los Anillos de Poder confirman la identidad del mago oscuro... y no es Saruman

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder resolvió algunos de los grandes misterios de la primera entrega, pero abrió a su vez nuevas incógnitas. Aunque es de esperar que las respuestas lleguen en la próxima tanda de capítulos, los showrunners ya han adelantado una de ellas, zanjando las especulaciones sobre la identidad del mago oscuro encarnado por Ciarán Hinds.

"Sabemos que se habla de cinco magos en El Señor de los Anillos. Uno de ellos es Saruman, uno de ellos es Gandalf, uno de ellos es Radagast, y luego hay otros dos. Esperamos que él [el mago oscuro] sea uno de esos otros dos", explicó Patrick McKay en una ronda de preguntas y respuestas con los fans en Reddit, según recoge ScreenRant.

Esos dos magos o Istari que menciona el creador y que solo aparecen muy brevemente en la obra de J.R.R. Tolkien, son los magos azules, cuyos nombres, Alatar y Pallando (Morinehtar y Rómestámo en quenya), solo se mencionan en los Cuentos inconclusos del autor. Puesto que Amazon Studios no posee los derechos de esos escritos en particular, no resulta extraño que por el momento no hayan sido incluidos oficialmente en la ficción.

Los showrunners ya habían desmentido anteriormente la principal teoría sobre la identidad del mago oscuro, que señalaba que este no era otro que Saruman, personaje que en la trilogía del Anillo de Peter Jackson encarnara Christopher Lee.

J.D. Payne señaló de nuevo en la plataforma web lo ilógico que sería que el personaje de Hinds resultara ser el mismo que el de Lee, ya que este comenzaba la trilogía, ambientada muchos siglos después de los eventos de Los Anillos de Poder, como el más respetable de los Istari, alguien que difícilmente podía haber tenido un pasado oscuro conocido por Gandalf que, como el resto de grandes figuras de la Tierra Media, se ve sorprendido ante su traición y alianza con Sauron en la Trilogía del Anillo.

"Si el mago oscuro fuera Saruman, entonces sería un mago malvado con el que Gandalf interactuaba y luchaba en la Segunda Edad. Y luego tendría que volverse bueno de nuevo y recuperar la confianza de Gandalf, solo para luego volverse malvado de nuevo y traicionarlo", argumentó el creador.

¿QUIÉNES SON LOS MAGOS AZULES?

En la mitología de Tolkien, cada Istar está asociado al color con el que viste. Así, se presenta a Saruman el Blanco, Gandalf el Gris (que más tarde, tras morir en su lucha contra el Balrog de Moria y resucitar, sería Gandalf el Blanco), Radagast el Pardo y los dos magos azules. Estos cinco son los maiar conocidos enviados por los valar a la Tierra Media para hacer frente al creciente poder de Sauron pero, según el material original, solo uno de ellos, Gandalf, cumplió con su cometido.

Y es que Saruman acabó corrompiéndose y Radagast se mantuvo mayormente al margen, más preocupado por las plantas y los animales que por los hombres y elfos. No obstante, el destino de los magos azules resulta más incierto. Tolkien, que en los Cuentos inconclusos los relacionó con el vala Oromë, mencionó que viajaron con Saruman hacia el Este, pero que no regresaron de allí con él.

El propio autor se mostraba vago e impreciso al hablar sobre los magos azules, probablemente desconociendo él mismo todas las respuestas. Tolkien no hizo referencia alguna a que estos tomaran partido en la guerra del anillo y tampoco reveló si regresaron a Valinor una vez acabado todo, como sí haría Gandalf. No obstante, el profesor oxoniense sugirió en una carta que estos dos Istar habían fracasado en su misión y habían fundado sus propios cultos y tradiciones... algo a lo que aparentemente hace referencia la ficción de Prime Video, ya que Hinds es líder de una especie de secta o culto oscuro.

Ahora bien, si, tal y como pretenden los showrunners el personaje de Hinds es uno de los magos azules ya solo quedaría por saber cuál de ellos... Y, sobre todo, qué habría pasado con el otro ya que, si algo deja claro el material original es que eran amigos y emprendieron el viaje a la Tierra Media y luego al Este juntos.