5 series que ver mientras llega (o no) la temporada 2 de El refugio atómico

MADRID, 5 Oct. (CulturaOcio) -

El refugio atómico, la nueva serie de los creadores de La casa de papel, se estrenó en Netflix hace poco más de una semana y se ha convertido en todo un éxito de audiencia en la plataforma. El proyecto, donde las familias más ricas de España compran la supervivencia al Apocalipsis asegurándose una plaza en un exclusivo complejo de búnkeres subterráneos, reafirma que la mezcla de thriller de supervivencia, drama humano y giros de guion ambientados en un mundo postapocalíptico son un fenómeno inmediato entre el público.

Con recursos limitados, reglas estrictas y un exterior potencialmente inhabitable, la convivencia de El refugio atómico se complica con alianzas, traiciones, pasados que vuelven y disputas por el liderazgo que encienden la mecha del conflicto. La serie explora cómo la presión del encierro saca lo mejor y lo peor de cada uno, alternando tensión, misterio y drama con dilemas morales.

A la espera de que Netflix renueve (o no) El refugio atómico por una segunda temporada, sobre la que sus creadores ya revelaron que tienen ideas de cómo retomar la historia, aquí van cinco series que combinan supervivencia, política interna, romances complicados y secretos a punto de estallar en una narrativa que dosifica respuestas mientras eleva las preguntas episodio a episodio.

3% (NETFLIX)

Distopía brasileña que sitúa a la humanidad en un futuro de escasez donde cada joven, al cumplir 20 años, se somete a El Proceso, una brutal batería de pruebas diseñada para seleccionar al escaso 3% de ellos que accederá al paradisíaco Maralto. La serie desmenuza los mitos de la meritocracia y la desigualdad sistémica, contraponiendo el lujo de una élite con la pobreza de la mayoría a lo largo de cuatro temporadas cerradas que combina pruebas diseñadas para medir el "valor" de cada individuo con intrigas de espionaje y dilemas morales que ponen a prueba lealtades, identidad y principios.

SILO (APPLE TV+)

Basada en las novelas de Hugh Howey, retrata a una sociedad que vive bajo tierra en un gigantesco silo, regida por normas férreas para evitar que el sistema colapse. Un misterio en torno a varias muertes empuja a una ingeniera a investigar lo que nadie quiere saber: ¿quién controla la verdad y por qué? Ideal para ampliar la política de encierro el El refugio atómico con conspiraciones, jerarquías opacas, sociedad de castas y la eterna pregunta de si el exterior es tan letal como dicen.

YELLOWJACKETS (SKYSHOWTIME)

Un equipo femenino de fútbol sobrevive a un accidente aéreo en los 90 y se organiza en el bosque siguiendo normas... hasta que las normas dejan de servir. La serie alterna dos líneas temporales (supervivencia entonces y consecuencias ahora) para mostrar cómo se construyen y se rompen las comunidades cuando faltan recursos. Ideal en caso de buscar tensión social y salseo emocional en una comunidad cerrada donde hay traumas, pactos de silencio, rituales, culpa y una relación compleja con el poder.

FALLOUT (PRIME VIDEO)

Adaptación del célebre videojuego, combina distopía nuclear con humor negro en una historia que se centra en una habitante de un refugio que sale a la superficie y descubre un páramo brutal poblado por necrófagos, corporaciones sin escrúpulos y caballeros de acero con su propio código. Aunque es más aventurera y expansiva que un drama de búnker a puerta cerrada, comparte el gusto por las reglas del refugio, la paranoia heredada y los choques entre ingenuidad y cinismo.

INTO THE NIGHT (NETFLIX)

Thriller belga de supervivencia que arranca cuando un evento solar letal obliga a un grupo de pasajeros y tripulación a volar siempre hacia la noche para mantenerse con vida. Con el avión como olla a presión, la serie explora liderazgos en disputa, secretos cruzados, romances clandestinos y traiciones que estallan cada vez que escasea el combustible, el agua o la confianza. La segunda temporada amplía el mundo en un búnker de la OTAN, donde la convivencia multiplica los conflictos y las alianzas cambian a la mínima .