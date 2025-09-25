El refugio atómico arrasa en Netflix... Pese a las malas críticas y valoraciones

MADRID, 25 Sep. (CulturaOcio) -

El refugio atómico, la nueva serie de Álex Pina y Esther Martínez Lobato, creadores de La casa de papel, llegó a Netflix hace apenas una semana y ya se ha convertido en todo un éxito de audiencia en la plataforma... si bien las críticas y valoraciones generales no son precisamente favorables.

Según las cifras reveladas por Netflix en su web Tudum, El refugio atómico ha sido la serie más vista en España de la última semana (del 15 al 21 de septiembre) y la segunda serie de habla no inglesa más vista a nivel global, con 3,7 millones de visualizaciones.

Por otro lado, de acuerdo con datos de FlixPatrol recogidos por ScreenRant, la serie de Pina y Martínez Lobato era, este miércoles 24 de septiembre, la más vista a nivel global, además de en 46 países, entre ellos, España, Portugal, Argentina, Brasil, Francia, Alemania o Italia.

La popularidad de la ficción reflejada por estos datos contrasta fuertemente con otros indicadores, como su divisiva valoración. Así, en Rotten Tomatoes, El refugio atómico cuenta con una puntuación de la crítica del 38% y un 60% de la audiencia. Por otro lado, en IMDb, la producción cuenta con una nota de 5,3 sobre 10. En FilmAffinity la valoración baja hasta un 3,9 sobre 10.

Sin ser especialmente aclamada por la crítica y la audiencia, El refugio atómico ha demostrado ser, en todo caso, un éxito comercial, algo no tan sorprendente teniendo en cuenta el fenómeno que fue La casa de papel.

Aunque por el momento Netflix no ha dado luz verde a una segunda temporada de la ficción, no sería de extrañar que, teniendo en cuenta los últimos datos, la plataforma decidiera aprovechar el tirón de la serie y continuar con ella. De hecho, los creadores ya han revelado en diversas entrevistas que tienen pensado cómo continuar la historia y la misma ficción terminaba dejando numerosas preguntas abiertas y posibles tramas que explorar.