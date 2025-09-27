¿Está El refugio atómico de Netflix basado en una historia real?

MADRID, 27 Sep. (CulturaOcio) -

En El refugio atómico, las familias más ricas de España compran la supervivencia al Apocalipsis asegurándose una plaza en un exclusivo complejo de búnkeres subterráneos. La serie de Netflix parte así de un escenario catastrofista, pero en cierta medida, bastante realista, ya que, como los mismos creadores de la serie han indicado, la idea de la ficción surgió de un caso real.

"Sí, surge de una noticia del periódico en pandemia, es el primer momento en que pensamos hacer una ficción en un refugio...", expresó Álex Pina en una entrevista concedida a CulturaOcio.com. "Siempre estamos buscando entornos y de pronto nos encontramos con que se está construyendo una planta de lujo, de 13 pisos para abajo, un refugio atómico y ahí es la primera vez que decimos: 'Esto tiene muchísimas posibilidades de ficcionarse dramáticamente' y sobre todo este mundo de pronto de los ricos, meterlos bajo tierra, nos sugería muchísimas cosas", explicó el realizador.

Según apunta The Cinemaholic, existen varias compañías que, al igual que la ficticia Kimera, se dedican a la construcción de refugios, en algunos casos de lujo, como Rising S Bunkers, Vivos, Atlas Survival Shelters o The Aerie Project, entre otros.

"Los multimillonarios entienden que están jugando un juego peligroso", expresó el escritor y profesor de cultura virtual Douglas Rushkoff en declaraciones a VICE, recordando una reunión con ejecutivos donde se le preguntaron diversas cuestiones respecto a supervivencia si llegaba el fin del mundo. "Se están quedando sin espacio para externalizar el daño que causa el funcionamiento de sus empresas. Al final, se producirá un malestar social que provocará su ruina", expuso.

El autor observó así una realidad alarmante, que "las personas más poderosas del mundo se ven a sí mismas como totalmente incapaces de crear un futuro en el que todo vaya a estar bien".

UNA CATÁSTROFE MUY VEROSÍMIL

Y es que, tal y como refleja El refugio atómico, la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial o una escalada de tensión en el escenario geopolítico no es para nada descabellada. "De hecho, cuando estábamos escribiendo y rodando pensábamos: 'Ojalá lleguemos al estreno antes de que nos hagan spoiler'", señaló Esther Martínez Lobato, observando cómo, en realidad, lo que relata la ficción es algo que "podría pasar en cualquier momento".

"Nos ha pasado con la inteligencia artificial y con muchas de las cosas que se plantean en la serie, que luego han estallado", razonó Pina, insistiendo en que "los detonantes" del colapso del que parte El refugio atómico están muy cerca. Tanto el creador como una de las protagonistas de la ficción observaron que, como especie, "estamos comprando tickets para la extinción en muchos aspectos".

El también creador de La Casa de Papel, reflexionó además sobre el hecho de que la humanidad se haya "acostumbrando a vivir al filo del apocalipsis" a esos "89 segundos" de la medianoche que indica el famoso Doomsday Clock o Reloj del Fin del Mundo.