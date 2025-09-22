¿Habrá Temporada 2 De El Refugio Atómico En Netflix?

MADRID, 22 Sep. (CulturaOcio) -

El refugio atómico, la nueva serie de los creadores de La Casa de Papel, estrenó sus ocho episodios hace apenas unos días. La ficción sigue a varias familias de multimillonarios que se refugian en un búnker de lujo ante el inminente estallido de la Tercera Guerra Mundial. Tras una entrega repleta de acción e intriga, el último capítulo termina dejando muchas cuestiones en el aire, por lo que ahora, muchos fans se preguntan si habrá o no una segunda temporada.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Y es que, aunque el final de su octavo, y por ahora último capítulo, deja todo dispuesto para una continuación, Por el momento, Netflix no ha dado luz verde a una continuación de la producción de Álex Pina y Esther Martínez Lobato ni hay ninguna información que confirme a que vaya a hacerlo.

No obstante, hay que tener en cuenta que su estreno es todavía muy reciente y no se han ofrecido datos de audiencia, los cuales, si son altos, suelen influir en la decisión de abordar una nueva temporada.

Y es que es muy probable que, si la respuesta del público es lo suficientemente favorable, la serie sea renovada. De momento, El refugio atómico ya es la serie más vista de Netflix no solo en España, sino también casi todos los países.

Por otro lado, cabe decir que ya los creadores de la ficción han revelado en diversas entrevistas que tienen pensado ya cómo continuar la historia, si bien todavía no contarían con un guion terminado.

El mismo final de El refugio atómico parece sugerir una próxima tanda de episodios, dejando muchos hilos sueltos y preguntas por responder. En el desenlace de la ficción, Max consigue salir al exterior y le promete a Asia que, si "hay vida", volverá a buscarla.

Puesto que todas las noticias que les llegaban a los refugiados del fin del mundo eran parte de una farsa pensada para desfalcarles, es de esperar que, efectivamente, el personaje de Pau Simon se dé cuenta de que es seguro salir y procure liberar al resto.

Aunque también podría ser que las cosas en la superficie no estén tan calmadas, ya que parte de las tensiones internacionales que habían llevado a los ricos a buscar la protección de Kimera eran muy reales. Habrá que esperar para ver la dirección que deciden tomar los creadores en el caso de una segunda entrega.

Otro factor que hace presagiar que la ficción podría extenderse más allá de su primera temporada es el anterior éxito de Pina y Martínez Lobato con La Casa de Papel, una producción con la que los fans ya han encontrado varias similitudes.