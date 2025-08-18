La temporada 2 de Fallout confirma fecha de estreno y revela las primeras imágenes de New Vegas - PRIME VIDEO

MADRID, 18 Ago. (CulturaOcio) -

Fallout regresará con su segunda temporada en diciembre de este año en Prime Video. La plataforma de streaming ha lanzado unas suculentas imágenes de los nuevos episodios, incluyendo una que recupera un escenario clave dentro de la saga de videojuegos.

La primera de estas imágenes muestra a una sonriente Lucy MacLean (Ella Purnell), mientras que la segunda se encuentra protagonizada por Máximus (Aaron Moten), junto a un miembro de la orden paramilitar La Hermandad de Acero en su base.

We’re here to show you a wonderful place. Your first look at Fallout Season Two has arrived. pic.twitter.com/maaiTzyxoa — Prime Video (@PrimeVideo) August 18, 2025

Otras fotografías muestran al asistente ejecutivo de Vault-Tec y antiguo supervisor del Refugio 33, Henry 'Hank' MacLean (Kyle MacLachlan), intentando probar un dispositivo, o a su hijo Norman (Moisés Arias), hermano menor de Lucy.

Entre estas imágenes también hay algunos flashbacks, que muestran a Cooper Howard, el personaje interpretado por Walton Goggins que luego se convertirá en The Ghoul (el Necrófago), subido en una limusina.

Cabe recordar que Hank ponía rumbo precisamente a este enclave al final de la temporada 1 de Fallout. En los videojuegos de Fallout, New Vegas es una ubicación muy importante debido tanto a su función como puerta de entrada entre el este y el oeste de los Estados Unidos, como al hecho de que resultó relativamente ilesa durante la Gran Guerra.

Todo apunta a que este enclave postapocalíptico, cuyo diseño en los videojuegos se basó en la estética de Las Vegas Boulevard en los años 50, tendrá un papel central en la nueva temporada de Fallout. Conviene remarcar que New Vegas es un territorio poblado también por terribles criaturas mutantes conocidas como Deathclaws o Sanguinarios, y de diversas facciones en guerra.

Las imágenes, que también muestran a Ghoul hablando con Lucy en un páramo desértico, llegan casi tres meses después de un breve pero prometedor adelanto lanzado el pasado mayo durante Amazon Upfront, la presentación anual de Prime Video celebrada en el Beacon Theatre de Nueva York, que contó con la presencia de Purnell, Goggins y Moten.

Además, la compañía ya confirmó oficialmente que Fallout tendrá una tercera entrega. La temporada 1 de la serie se estrenó en abril de 2024 y superó los 100 millones de espectadores en todo el mundo.

Creada por Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner, la temporada 2 de Fallout también contará con el fichaje de Macaulay Culkin en un misterioso papel descrito como el de un "genio errático". Jonathan Nolan, Lisa Joy y Athena Wickham son los productores ejecutivos de la serie junto a los propios Robertson-Dworet y Wagner.