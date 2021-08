La serie de El Señor de los Anillos cambia Nueva Zelanda por Londres indignando al mismísimo Frodo

MADRID, 13 Ago. (CulturaOcio) -

La nueva serie de El Señor de los Anillos de Amazon ha decidido abandonar su filmación en Nueva Zelanda, donde se ha producido la primera temporada, y trasladar el rodaje a Londres de cara al resto de la producción.

La decisión, que habría tenido como objetivo simplificar la logística del rodaje, no ha sido bien recibida por los fans del mundo de Tolkien y mucho menos por Elijah Wood, el actor que dio vida a Frodo en las adaptaciones cinematográficas realizadas por Peter Jackson.

Wood se ha hecho eco de la noticia citando el tweet de Variety en el que se informaba del suceso y añadiendo el emoji de resignación conocido como 'facepalm'.

El productor ejecutivo de Sweetooth, Jim Mickle, ha aprovechado para echar leña al fuego afirmando en su twitter: "Nosotros seguimos en Nueva Zelanda".

Los seguidores de Tolkien tampoco se han quedado atrás manifestando su rechazo hacia esta decisión y señalando que "El Señor de los Anillos es Nueva Zelanda":

But new Zealand is middle earth! I wasn't watching in the first place and I'm still not watching it https://t.co/oDOzjKjvzv