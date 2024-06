La serie de Harry Potter ya tiene showrunner y director

MADRID, 26 Jun. (CulturaOcio) -

La serie basada en los libros de Harry Potter ya tiene máximos responables. HBO, en asociación con Warner Bros. Television, ha anunciado que Francesca Gardiner ejercerá como showrunner y productora ejecutiva de la ficción mientras que Mark Mylod será productor ejecutivo y dirigirá varios episodios de la serie original de HBO que se verá a través de Max.

Así, HBO confía la serie que llevará las siete novelas de J.K. Rowling de nuevo a la pantalla, a razón de una temporada por libro, a dos cineastas que han participado en algunos de los éxitos más recientes de la casa. Así, Gardiner ha participado en series como Succession, La materia oscura o Killing Eve, mientras que Mylod ha dirigido capítulos de la propia Succession, Juego de Tronos o The Last of Us.

La serie, según informa Max en un comunicado, será una adaptación fiel de la saga de libros 'Harry Potter' de Rowling que ejercerá también de productora ejecutiva. "La ficción contará con un nuevo reparto que liderará una nueva generación de fans, llena de detalles fantásticos y personajes muy queridos por los fans de Harry Potter desde hace más de veinticinco años. Cada temporada acercará 'Harry Potter' y estas increíbles aventuras a nuevos públicos de todo el mundo, mientras que las películas originales, clásicas y apreciadas seguirán siendo el núcleo de la franquicia y podrán verse en todo el mundo", señala el comunicado.

La serie está escrita y producida por Francesca Gardiner. Mark Mylod producirá y dirigirá varios episodios de la serie para HBO en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. La serie cuenta con la producción ejecutiva de J.K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts de Brontë Film and TV, y David Heyman de Heyday Films.

