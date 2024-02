La serie de Harry Potter actualiza su fecha de estreno en HBO Max

MADRID, 24 Feb. (CulturaOcio) -

Warner Bros. Discovery anunció el año pasado que estaba preparando una serie de Harry Potter que adaptaría los siete libros de J.K. Rowling. La ficción ya está en marcha y se sabe cuándo llegará a HBO Max.

Según Variety, la serie llegará a HBO Max en 2026, tal como desveló el CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, en una reunión de resultados del cuarto trimestre de la compañía. "No hemos sido tímidos con nuestro entusiasmo en torno a Harry Potter", declaró.

Zaslav también reveló que había estado en Londres hace unas semanas con el jefe de contenido de HBO y Max, Casey Bloys, y Channing Dungey, presidente de Warner Bros. Television, para reunirse con la autora J.K. Rowling y hablar sobre el proyecto. "Pasamos mucho tiempo con J.K. y su equipo", expuso. "Ambas partes están encantadas de reavivar esta franquicia. Nuestras conversaciones fueron geniales y no podríamos estar más entusiasmados con lo que nos espera. Estamos ansiosos por compartir una década de nuevas historias con fans de todo el mundo en Max", añadió.

Por el momento no se ha desvelado el reparto de la serie, pero Daniel Radcliffe, protagonista de las películas, ya ha dejado claro que no participará. "Tengo entendido que están intentando empezar de nuevo, y estoy seguro de que, quienquiera que lo esté haciendo, querrá dejar su propia huella y probablemente no quiera tener que pensar cómo hacer que el viejo Harry haga un cameo. Definitivamente, no lo estoy buscando de ninguna manera", opinó en una entrevista con ComicBook.

En una reciente entrevista con Variety, Dungey habló sobre el progreso de la serie de Harry Potter. "Estamos en negociaciones con varios guionistas diferentes para determinar quién será la persona que dirija esa franquicia para nosotros", apuntó. "El primer paso para nosotros es descubrir quién será el showrunner y una vez que lo tengamos definido, podremos comenzar a tener esas negociaciones de casting. La parte complicada son los dos primeros libros, donde los niños son más pequeños, alrededor de los 11 o 12 años", relató.