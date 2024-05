MADRID, 22 May. (CulturaOcio) -

Daniel Radcliffe está muy emocionado por ver lo que tiene preparado Warner Bros. Discovery para la nueva serie de Harry Potter, que llegará a Max en 2026. El actor, que dio vida al protagonista en las ocho películas de la saga, ha respondido a la pregunta que tiene en vilo a los fans del universo de J.K. Rowling. ¿Aparecerá en la nueva adaptación de las novelas?

Radcliffe, que acudió a los Premios Drama League por su nominación a mejor interpretación distinguida por su papel en la obra de teatro Merrily We Roll Along, dio varias pinceladas sobre lo que espera del nuevo reboot. "Como el resto del mundo, estoy muy emocionado por verla como espectador", contestó en declaraciones al E!News al ser interrogado sobre la nueva producción de Max.

En cuanto a la posibilidad de aparecer como estrella invitada o hacer un cameo en la nueva serie de Harry Potter, el británico respondió de forma tajante: "No lo creo".

"Creo que, sabiamente, quieren apartarse de la saga de películas. Y no se si funcionaría que apareciésemos en ella", añadió Radcliffe que, ante la insistencia sobre la hipotética situación en la que Max le ofreciese volver a Hogwarts, respondió: "Voy a ser políticamente correcto sobre esto y no entraré en hipótesis"

Ya en 2023, Radcliffe cerró la puerta a volver a interpretar a Harry Potter. "Tengo entendido que su intención es empezar de nuevo y estoy seguro que quien esté haciéndola querrá dejar su sello. Probablemente no quiera pensar dónde meter al viejo Harry para hacer un cameo. Así que, no estoy buscándolo. Pero les deseo, obviamente, toda la suerte del mundo y estoy muy emocionado de haber pasado el relevo. Sin embargo, no creo que haga falta hacerlo en pantalla", dijo el actor en una entrevista concedida a ComicBook.

La serie de Harry Potter contará con la autora de los libros en la producción ejecutiva, y tendrá una temporada por cada libro, es decir, un total de siete que serán emitidas a lo largo de diez años. En estos momentos, Warner Bros. Discovery está decidiendo aún quién será el showrunner de la serie para, posteriormente, cerrar su reparto y comenzar su rodaje de cara al estreno, previsto para algún momento de 2026.

Las ocho películas de la saga amasaron más de 7.000 millones de dólares, motivación suficiente para Warner Bros. para expandir la saga basada en las novelas de Rowling. Algo que en la gran pantalla intentó con las tres películas de Animales Fantásticos, una precuela que no gozó de la misma buena acogida entre el público ni tampoco entre la crítica que la saga original.

La primera cinta de Animales Fantásticos, estrenada en 2016, fue todo un éxito, recaudando en taquilla 811 millones de dólares. Pero Los crímenes de Grindewald no funcionó tan bien como se esperaba con 648 millones de dólares recaudados tras su estreno en 2018. Una cifra que aún así fue superior a la que tuvo su tercera entrega, Los secretos de Dumbledore, que se embolsó 405 millones de dólares en 2022.