La serie de Harry Potter ya tiene a sus fantasmas de Hogwarts y su sombrero seleccionador - BEN WILKIN/BRANDON BISHOP/MAÉVA DEMURGER

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

La serie de Harry Potter es una de las producciones más esperadas de este 2026. A la espera de su estreno en HBO Max el 25 de diciembre, la plataforma ha anunciado que ya tiene a los actores que darán vida en la ficción a los fantasmas de Hogwarts, los retratos y el sombrero seleccionador, encargado de asignar sus casas a los nuevos estudiantes de la escuela de magia.

HBO Max ha confirmado que Leo Bill, Andrew Brooke y Daniel Fearn interpretarán, respectivamente, a Nick Casi Decapitado, el fantasma de Gryffindor; el Barón Sanguinario, el fantasma de Slytherin; y el Fraile Gordo, el fantasma de Hufflepuff.

Por su parte, Laura Smyth y David Threlfal serán quienes den vida en la ficción a la Señora Gorda, el retrato en movimiento que vigila la entrada a la sala común de Gryffindor, y al sombrero seleccionador, que determina la casa de los alumnos de primer año en Hogwarts.

UN REPARTO QUE SIGUE AUMENTANDO

Bill, Brooke, Fearn, Smyth y Threfal amplían así el reparto de la serie junto a los recién anunciados Gilby (Tolkien), Talbot y Chinn, que darán vida a Charlie Weasley y a James y Lily Potter, los padres de Harry.

Por otra parte, también vale la pena recordar que la temporada 2 de la serie, Harry Potter y la cámara secreta, contará con los fichajes de Kit Harington como Gilderoy Lockhart, Bonnie Hill como Ginny Weasley, Lenny Rush como Dobby, Billy Barratt como Tom Ryddle, Rafe Spall como Arthur Weasley, Molly Hewitt-Richards como Myrtle la Llorona y Jasper Ambrose como Colin Creevey.

"Harry Potter no tiene nada de especial, o al menos eso es lo que le dice su tía Petunia. Pero cuando llega una misteriosa carta de admisión en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, se abre la puerta a un mundo oculto de magia, amistad y aventura.

Sin embargo, tras los muros encantados de Hogwarts se esconden oscuros secretos. Harry debe encontrar el coraje para demostrar su valía frente al mago más oscuro de todos", reza la sinopsis de la primera temporada.

La serie también está protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger, Alastair Stout como Ron Weasley, John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Rory Wilmot como Neville Longbottom, Lox Pratt como Draco Malfoy, Leo Earley como Seamus Finnigan, Elijah Oshin como Dean Thomas, Tristan Harland como Fred Weasley, Gabriel Harland como George Weasley, Warwick Davis como Filius Flitwick, Sirine Saba como Pomona Sprout, Daniel Rigby como Vernon Dursley, Bel Powley como Petunia Dursley, Paul Whitehouse como Argus Filch, Johnny Flynn como Lucius Malfoy, Bertie Carvel como Cornelius Fudge, Luke Thallon como Quirinus Quirrell y Katherine Parkinson como Molly Weasley, entre otros muchos.