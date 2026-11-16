La serie de Harry Potter sorprende con una escena mítica en Hogwarts... Que divide a los fans de la saga - HBO MAX

MADRID, 16 Nov. (CulturaOcio) -

Queda poco más de un mes para que la serie de Harry Potter aterrice en HBO Max y, para ir abriendo boca, la plataforma de streaming ha compartido una escena que muestra un mítico momento de la llegada del protagonista a Hogwarts. La ficción, que tiene previsto dedicar una temporada a cada libro, estrenará su primera tanda de capítulos a partir del próximo 25 de diciembre.

El clip, de apenas un minuto y medio de duración, muestra a los alumnos de Hogwarts disfrutando del tradicional banquete de inicio de curso en el Gran Comedor. Después de corear el nombre de Dumbledore con entusiasmo, el director del Colegio de Magia y Hechicería, interpretado por John Lithgow, hace aparecer numerosos manjares en las mesas chasqueando los dedos.

Harry (Dominic McLaughlin) comenta con su nuevo amigo Ron (Alastair Stout) si también piensa que el director está un poco chiflado. Mientras tanto, en la mesa de los profesores, Dumbledore insiste a Minerva McGonagall (Janet McTeer) para que confiese que está contenta de que el sombrero seleccionador haya destinado a Harry a Gryffindor, la casa de Hogwarts que ella capitanea.

La profesora de Transformaciones sonríe por respuesta, incidiendo en el parecido de Harry con su padre, James. Sin embargo, Dumbledore le recuerda que las apariencias engañan. Un comentario que conecta directamente con el hecho de que, como "el Elegido", el joven Potter puede hacer mucho bien, pero también mucho mal en caso de tomar el camino equivocado.

¿QUÉ OPINAN LOS FANS DE HARRY POTTER DE ESTA ESCENA?

Los seguidores de la franquicia no han tardado en lanzarse a las redes sociales para expresar su opinión sobre esta escena que ha publicado HBO de la serie. Y aunque algunos aseguran que la ficción ya está demostrando que no va a ser tan fiel al material original como prometió... otros sí que parecen haber dado el visto bueno a este adelanto.

En respuesta a un usuario que señalaba que en la escena Harry parecía "demasiado animado para alguien que ha sufrido abusos toda su vida", una internauta argumentaba que tanto los libros como las películas "muestran a Harry feliz de estar en Hogwarts" pues, recuerda, es precisamente el deseo que pidió por su cumpleaños hecho realidad.

Oigan, pero si tanto en libros como en las películas muestran a Harry feliz de estar en Hogwarts, se le cumplió su deseo de cumpleaños 11 https://t.co/IXZhHiqO8d — Tona (@lvsDiana) November 16, 2026

Me gusta como se ve la nueva adaptación de Harry Potter, trata de mantener la esencia de las películas pero se nota también que tiene su propia identidad visual. pic.twitter.com/08l0tDse2k — Luifer - @Revistaacine #AvengersDoomsday (@RevistaACINE) November 15, 2026

"Lo único que no me convence de la escena es que Dumbledore chasquee los dedos para hacer aparecer la comida. La magia no funciona sin varita (puede que sí, pero los magos no lo hacen así)", señala un fan en X. "¿A esto no le falta calidez y magia?", comenta otro.

My only problem with the scene is Dumbledore snapping his fingers to bring food. Magic doesn't happen without a wand (it can but that's not how wizards do it). It annoyed me about the movies as well when they showed magic without wands and people just waving their hands or… pic.twitter.com/qXmNzvUPhT — Salman. △ ⑃ ∞ (@SalmanNaseer) November 15, 2026

A esto no le falta calidez y magia? No sé, para mí las dos primeras películas de Harry Potter son muy acogedoras y lo que veo en esta escena es como muy frío con un filtro azul raro https://t.co/yBITE2NH7Z — Puntito Secuestrador (@linkx__) November 15, 2026

Me gusta como se ve la nueva adaptación de Harry Potter, trata de mantener la esencia de las películas pero se nota también que tiene su propia identidad visual. pic.twitter.com/08l0tDse2k — Luifer - @Revistaacine #AvengersDoomsday (@RevistaACINE) November 15, 2026

Está horrible, parece una parodia de SNL y no tiene nada que te diga que esto luce británico y donde están las miles de velas se supone que esto sería fiel al libro pero le han puesto lámparas de Temu. — ❤IStandWithEmmaWatson🇵🇪 (@stefyxamara) November 15, 2026

Junto a McLaughlin y Stout, Arabella Stanton protagoniza la serie dando vida a Hermione Granger. Completan el reparto de la ficción, además de los citados Lithgow y McTeer, Paapa Essiedu como Severus Snape, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Rory Wilmot como Neville Longbottom, Lox Pratt como Draco Malfoy, Leo Earley como Seamus Finnigan, Elijah Oshin como Dean Thomas, Tristan Harland como Fred Weasley, Gabriel Harland como George Weasley o Warwick Davis como Filius Flitwick, entre otros muchos.