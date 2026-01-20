Archivo - J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter, rompe su silencio sobre un gran cambio en la serie respecto a las películas - CONTACTO - Archivo

MADRID, 20 Ene. (CulturaOcio) -

La serie de Harry Potter que prepara HBO Max verá la luz en 2027. La creadora de la saga, J.K. Rowling, ha roto su silencio sobre un cambio importante: el fichaje del oscarizado Hans Zimmer para componer la banda sonora de esta nueva adaptación, tomando así el testigo del mítico John Williams, que puso música a las ocho películas protagonizadas por Daniel Radcliffe.

"Es un genio", afirmó Rowling sobre Zimmer, compositor de la música de filmes como Gladiator, Interstellar, 12 años de esclavitud o El caballero oscuro, en X, tras ser abordada al respecto por un fan.

He's a genius. — J.K. Rowling (@jk_rowling) January 16, 2026

Las palabras de la novelista han causado un gran revuelo entre los fans, ya que la música ha sido siempre fundamental en la saga de Harry Potter. Dicho esto, la participación de Zimmer marca un cambio creativo importante para la franquicia, ya que, de componer la banda sonora para filmes taquilleros, da el salto al igualmente prestigioso formato televisivo.

De este modo, al disponer de un formato más extenso, Zimmer, junto a Bleeding Fingers Music, puede desarrollar música y temas ambientales vinculados a los personajes de Harry Potter, algo que sería prácticamente imposible en una película de dos horas.

"El legado musical de Harry Potter es un punto de referencia para compositores de todo el mundo y nos sentimos honrados de unirnos a un equipo tan extraordinario en un proyecto de esta magnitud. Kara Talve, Ane Rozman y yo no nos tomamos a la ligera esta responsabilidad", aseguró Zimmer.

"La magia nos rodea, a menudo está fuera de nuestro alcance, pero, al igual que en el mundo de Harry Potter, solo hay que buscarla. Con esta banda sonora esperamos acercar un poco más al público a ella, al tiempo que rendimos homenaje a lo que ha venido antes", señalaron los compositores. Zimmer ha compuesto la banda sonora de más de 500 proyectos en todos los medios, con una recaudación acumulada de más de 28.000 millones de dólares en taquilla en todo el mundo.

En su dilatada trayectoria, en la que, además de los ya citados, acumula títulos tan emblemáticos como La delgada línea roja, Top Gun: Maverick, Sin tiempo para morir, Origen, El último samurái o Thelma & Louise, el compositor ha sido galardonado con dos premios Oscar, tres Globos de Oro, cuatro Grammy, un American Music Award, siete nominaciones a los Emmy y una nominación a los Tony. Por su parte, Bleeding Fingers Music, fundada por Zimmer, Russell Emanuel y Steven Kofsky, es un colectivo ganador de un premio Emmy y nominado a los Grammy y los BAFTA, formado por compositores excepcionales y con una gran diversidad sonora que crean bandas sonoras originales para cine, televisión y multimedia de gran calidad.

La serie de Harry Potter, que continúa su rodaje en Reino Unido, contará con siete temporadas, una por cada libro, con un plan de producción que se prolongará aproximadamente una década. Como showrunner se encuentra Francesca Gardiner, guionista y productora asociada a títulos de prestigio como Succession y Killing Eve, mientras que Mark Mylod, director habitual también de Succession y responsable de episodios de Juego de tronos, dirige varios capítulos y ejerce de productor ejecutivo.

El reparto combina rostros veteranos y una nueva generación de intérpretes. Dominic McLaughlin encarna a Harry Potter, Arabella Stanton a Hermione Granger y Alastair Stout a Ron Weasley. "Los tres son maravillosos. No podría estar más contenta", expresó J.K. Rowling, que ejerce de productora ejecutiva del proyecto, con entusiasmo.

Entre los adultos destacan John Lithgow como el profesor Albus Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape, Janet McTeer en la piel de Minerva McGonagall y Nick Frost como Rubeus Hagrid, además de Luke Thallon como Quirinus Quirrell, Paul Whitehouse como Filch y Warwick Davis retomando el papel de Filius Flitwick.