Archivo - Draco Malfoy, de némesis de Harry Potter a abanderado del Año Nuevo chino - HEYDAY FILMS / ENTERTAINMENT PICTURES / CONTACTOPH

MADRID, 5 Feb. (CulturaOcio) -

La serie de Harry Potter desembarcará en HBO en algún punto de 2027. Entretanto, uno de los personajes centrales de la saga literaria creada por J.K. Rowling, Draco Malfoy, al que interpretó Tom Felton en la adaptación cinematográfica, se ha convertido en un símbolo del Año Nuevo chino... que será el año del caballo,.

Esto se debe a que, en mandarín, la lengua oficial de China, el apellido Malfoy se representa fonéticamente como "ma er fú". Así, el primer carácter significa "caballo", mientras que el segundo vendría a ser "fortuna" o "bendición", un poderoso símbolo asociado a las celebraciones del año nuevo lunar.

De este modo, el apellido de Malfoy puede interpretarse como "fortuna del caballo", convirtiendo al personaje en una figura sorprendentemente auspiciosa para el año que comienza, pese a su reputación en la saga de Harry Potter. Este juego de palabras ha causado auténtico furor en las redes sociales chinas, con una oleada de memes, fan-arts y merchandising, e incluso imágenes del Draco de Felton sonriendo en los carteles del Año Nuevo chino.

De hecho, el actor se hizo eco de esta fiebre por el personaje que retomó recientemente en la obra teatral de Broadway Harry Potter y el legado maldito (Harry Potter and the Cursed Child) en el Teatro Lyric de Nueva York. "Despertar mágico que atrae abundante riqueza", reza el lema mandarín de los carteles con la imagen del Draco de Felton que ha compartido el intérprete en sus historias de Instagram.

Dicho esto, este auge por Malfoy llega mientras millones de personas en China se preparan para el Año Nuevo lunar, que comienza a finales de febrero. Además, las versiones chinas de las novelas de Harry Potter han vendido aproximadamente 200 millones de ejemplares en el país desde su lanzamiento en 2000, según datos de CGTN.

Por otro lado, cabe recordar que el pasado año, Warner Bros. anunció que tenía planeado construir un recorrido de mayor envergadura de los Estudios Harry Potter en Shanghái, mucho mayor que el que se encuentra en los de Londres y Tokio. Este proyecto abarcará nada menos que 53.000 metros cuadrados y se espera que su apertura tenga lugar en 2027.