La serie de Harry Potter ficha a su Dumbledore y rompe la gran regla de las películas

MADRID, 13 Feb. (CulturaOcio) -

Aunque desde hace tiempo el intérprete británico Mark Rylance encabezaba la lista de favoritos para dar vida a Albus Dumbledore en la serie de Harry Potter que ya prepara HBO, ahora una nueva información apunta a que el papel del sabio director de Hogwarts podría recaer en... un actor estadounidense.

Según apunta Deadline, el seis veces ganador del Emmy John Lithgow estaría ya ultimando las negociaciones con Warner para encarnar a Dumbledore, el venerable director de la escuela de magia Hogwarts. Un personaje que en la gran pantalla han dado vida tres actores y todos ellos británicos.

El primero fue Richard Harris, que lo interpretó en las dos primeras cintas de Harry Potter y hasta que falleciera en 2002. Luego tomó su testigo Michael Gambon, que encarnó al veterano y poderoso mago en las otras cinco películas de la saga principal que finalizó en 2011. Años después, fue Jude Law quien recuperó el personaje una versión más joven del personje Dumbledore en dos pelíulas de la saga de Animales fantásticos.

HBO no ha confirmado ni desmentido la información. "Apreciamos que una serie de tan alto perfil genere tantos rumores y especulaciones. A medida que avanzamos en la preproducción, solo confirmaremos los detalles cuando finalicemos los acuerdos", se ha limitado a expresar en un comunicado el servicio de streaming.

Si Lithgow finalmente fuera el elegido para encarnar al viejo profesor de la escuela de magia y hechicería, se trataría del primer intérprete estadounidense en dar vida al personaje, ya que todos sus antecesores han sido irlandeses o británicos. Y es que, cuando comenzó el casting de las películas de Harry Potter, la autora de las novelas, J.K.Rowling, insistió en que se respetase la nacionalidad de los personajes y a lo largo de la saga cinematográfica solo talento británico o irlandés ocupó los papeles principales (a excepción, claro está, de los que ya en el material original eran extranjeros).

En todo caso, cabe señalar que Lithgow ya ha encarnado con éxito a algún personaje británico. De hecho, su papel como Winston Churchill en The Crown le valió su Emmy más reciente. Otros títulos de su filmografía incluyen la nominada al Oscar Cónclave, The Rule Of Jenny Pen, Interstellar o la serie Dexter.

Por otro lado, hace poco el 'insider' Daniel Ritchman apuntaba que Cillian Murphy, al que muchos han señalado en Internet como candidato perfecto para interpretar a Voldemort, estaría "en el punto de mira" para dar vida al profesor Quirrell, antagonista de la primera novela, mientras que Phoebe Waller-Bridge habría recibido una oferta para encarnar a Petunia Dursley, la repelente tía de Harry. Asimismo, según The Wrap, Paapa Essiedu se encuentra en conversaciones para encarnar a Severus Snape.

Además, Sharon Horgan y Rachel Weisz son dos de las actrices de las que más rumores han surgido para dar vida a Minerva McGonagall, antes encarnada por la fallecida Maggie Smith, y Brett Goldstein apunta a convertirse en Hagrid en la serie.