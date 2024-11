Jude Law y Eddie Redmayne tienen malas noticias para los fans de Harry Potter

MADRID, 1 Nov. (CulturaOcio) -

Animales Fantásticos, la saga con la que Warner Bros. decidió expandir el universo mágico de Harry Potter, iba a contar con cinco películas. Pero parece que tras el fiasco de la tercera entrega, y con la puesta en marcha de la serie que llevará a la pequeña pantalla el mundo mágico de creado por J.K. Rowling, no completará su andadura como estaba planeado, tal y como han adelantado Eddie Redmayne y Jude Law, quienes dieron vida a Newt Scamander y Albus Dumbledore.

En una reciente entrevista con Comicbook, preguntaron a Redmayne sobre cuándo los 'potterheads' verán la última aparición en pantalla de Newt Scamander, a lo que el intérprete respondió con franqueza: "Creo que probablemente ya lo han hecho". "Tendrías que hablar con la gente de Warner Bros. y con J.K. Rowling, pero hasta donde sé, eso es todo", confesó desesperanzado el ganador del Oscar por La teoría del todo.

Por si las declaraciones de Redmayne no fuesen lo suficientemente esclarecedoras, Jude Law, que dio vida a Dumbledore en la segunda y tercera película echó por tierra todas las esperanzas de los fans que quisieran ver el desenlace de la saga Animales Fantásticos.

"Sé ciertamente que está suspendida. Supongo que ahora que están haciendo la serie de Harry Potter pondrán sus esfuerzos en eso. Ciertamente, no he oído que haya nada en el horizonte", afirmó el actor en una entrevista concedida a Variety.

Además, el intérprete de cintas como Inteligencia Artificial, Closer o El talento de Mr. Ripley reveló parte del desarrollo que Rowling había planeado para el poderoso mago en los siguientes largometrajes: "Tenía una idea bastante clara de hacia dónde iba a ir... Por su pasado, creo que Dumbledore siempre se sintió culpable de haber sido engañado por estar enamorado. Eso le persiguó. Se dio cuenta de que no era digno de ser amado por seguir su corazón".

PLANES FRUSTRADOS

"Para interpretarlo y sentir realmente algo de sus extraordinarios poderes, encontré un buen lugar en mí. Me gustaba su corazón y me gustaba interpretarlo por eso. Siempre disfruté de ponerme en su lugar", explicó Law sobre la conexión que estableció con su personaje, a quien anteriormente dieron vida Richard Harris y Michael Gambon.

Por el momento, todo apunta que los planes de la franquicia mágica no pasan por una nueva entrega de Animales Fantásticos, pero eso no quiere decir que esta historia no vaya a contar con un final. Quizás en un punto del futuro se retome el desarrollo del cuarto y quinto largometraje, o quizás Rowling brinde el desenlace de esta historia en formato literario.

Lo cierto es que Animales Fantásticos siempre ha estado un escalafón por debajo de las ocho películas de Harry Potter, tanto en términos de recaudación como en cuanto al fandom generado a su alrededor. Aún así, el estreno de la primera entrega se saldó con una taquilla mundial de 816 millones de dólares, motivación suficiente para continuar la saga.

Sin embargo, ni Los crímenes de Grindelwald, que obtuvo 655 millones, ni Los secretos de Dumbledore, que amasó 407 millones, lograron cifras parecidas en su paso por salas de cine. Teniendo en cuenta que su presupuesto rondaba los 200 millones de dólares, Warner Bros., desde un punto de vista meramente financiero, tiene motivos suficientes para buscar nuevas estrategias con las que explotar los derechos de la obra de la autora británica.

Y es que, las novelas de Harry Potter volverán a la pantalla, pero en este caso en una serie de televisión que contará con Francesca Gardiner como showrunner y tendrá una temporada por cada libro de la saga literaria. El reparto será completamente nuevo y, según Casey Bloys, presidente y CEO de HBO y Max Content, la primera entrega de esta ficción llegará al servicio de streaming "a finales de 2026 o 2027".